Количество мошеннических сайтов для кражи денег выросло за полгода на 15%

“Ъ” ознакомился с данными ИБ-компании F6 о скам- и фишинговых атаках на российские компании в первом полугодии 2026 года. Количество скам-ресурсов (маскирующихся под легитимные сервисы для похищения денег жертв) в среднем на один бренд в России увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время число фишинговых ресурсов на один бренд сократилось на 43%. За январь—июнь 2026 года злоумышленники создали в среднем по 1,3 тыс. фишинговых ресурсов и 1,4 тыс. скам-ресурсов на один бренд, находящийся под активными атаками.

Самой атакуемой отраслью в 2026 году остается ритейл — на компании из этой сферы приходится 69% всех фишинговых атак и 32% скам-атак. Второе место также остается за финсектором в обеих атаках. На третье место вышли предприятия топливно-энергетического комплекса: доля мошеннических ресурсов под брендами из этой сферы увеличилась до 22%. Мошенники стали реже маскироваться под бренды банков и других финансовых организаций: доля фишинговых атак с их использованием уменьшилась с 32% до 18%, а скама — с 32% до 23%. В три раза — с 9% до 3% — уменьшилась доля фишинговых атак с использованием брендов лотерей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скамеры внутреннего сгорания».