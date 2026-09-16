В августе банки одолжили гражданам 492 млрд рублей наличными

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), по итогам августа средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК) наличными составила 27,8%, что соответствует уровню августа 2024 года. Удешевление таких кредитов сказалось на объеме их выдачи, которая в августе поднялась до рекордных за два года 491,8 млрд руб.

Также в августе этого года был установлен рекорд по количеству выданных кредитов наличными за последние два года —2,4 млн. Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 16,33 млн кредитов наличными на 3,31 трлн руб., среднемесячный объем выдач составил 413,20 млрд руб., свидетельствуют данные БКИ ОКБ.

С начала текущего года ПСК снизилась почти на 4 процентных пункта (п. п.). Участники рынка объясняют планомерное снижение ПСК на протяжении этого года уменьшением ключевой ставки ЦБ. Эксперты считают, что снижение ПСК в этом году остановится или будет незначительным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заемщики запаслись деньгами».