Суд подтвердил приговор по делу о подрыве на Крымском мосту

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Все без исключения осужденные приговорены к пожизненному заключению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 27 ноября 2025 года. Фигурантов признали виновными в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. Помимо пожизненного лишения свободы их обязали возместить ущерб на сумму 7 млрд руб.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. Из-за взрыва обрушились три пролета и загорелись семь цистерн проходившего рядом поезда. Погибли пять человек, включая водителя грузовика. ГСУ СКР назвало бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка организатором теракта. Он заочно арестован. Дело против него выделили в отдельное производство.