Суд подтвердил приговор по делу о подрыве на Крымском мосту
Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Все без исключения осужденные приговорены к пожизненному заключению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 27 ноября 2025 года. Фигурантов признали виновными в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. Помимо пожизненного лишения свободы их обязали возместить ущерб на сумму 7 млрд руб.
Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. Из-за взрыва обрушились три пролета и загорелись семь цистерн проходившего рядом поезда. Погибли пять человек, включая водителя грузовика. ГСУ СКР назвало бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка организатором теракта. Он заочно арестован. Дело против него выделили в отдельное производство.
Обвинение описывало подрыв как заранее организованную схему: взрывное устройство изготовили на Украине и замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки, а затем доставили на мост в грузовике. За рулем, по версии следствия, находился человек, не знавший о преступных планах; 8 октября 2022 года, когда машина ехала по мосту, соучастники привели устройство в действие.
Роли фигурантов распределялись между несколькими этапами подготовки: одни, как утверждало следствие, минировали трейлер, другие сопровождали его или оформляли документы, призванные подтвердить безопасность груза, а также обеспечивали каналы связи группы. Тем самым участие в деле связывалось не только с непосредственной перевозкой взрывчатки, но и с подготовкой прикрытия и координацией операции.
Защита возражала, что доказательств осведомленности фигурантов о взрывчатке и их намерении совершить теракт нет. Это был ключевой предмет спора о том, подтверждают ли действия каждого из осужденных сознательное участие в общей схеме.