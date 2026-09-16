За семь месяцев 2026 года средний чек крупнейших DIY-сетей вырос на 4–16%

В январе—июле 2026 года DIY-рынок показал значительный прирост среднего чека, следует из данных МТС AdTech. Так, у «ВсеИнструменты.ру» рост составил 16%, у «Лемана Про» — 7%, у Hoff — 4%. При этом в пятерку лидеров по частоте заказов в категории вошли «Лемана Про», на втором месте — «Петрович». «Максидом» занял третью позицию, опередив «ВсеИнструменты.ру». Пятое место в рейтинге — у Hoff.

Во «ВсеИнструменты.ру» связывают рост среднего чека с фокусом на продажи для бизнеса (B2B-сегмент). В этом сегменте спрос поддерживается естественным износом оборудования, текущими потребностями производства или сервиса, пояснили “Ъ” в компании. В целом, согласно финансовой и операционной отчетности компании, за первое полугодие 2026 года средний чек вырос на 10%, а отдельно за второй квартал рост составил 8% год к году. Сейчас более 75% выручки ритейлера приходится на B2B-сегмент, где средний чек традиционно выше обычной розницы.

Сейчас активно развивать корпоративные продажи планирует сеть магазинов мебели Hoff: в компании заявили о намерении увеличить долю этого направления в структуре выручки с текущих 5% до 10% к концу 2027 года, рассказали “Ъ” в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлеры нашли вход в корпорации».