За семь месяцев 2026 года средний чек крупнейших DIY-сетей вырос на 4–16%
В январе—июле 2026 года DIY-рынок показал значительный прирост среднего чека, следует из данных МТС AdTech. Так, у «ВсеИнструменты.ру» рост составил 16%, у «Лемана Про» — 7%, у Hoff — 4%. При этом в пятерку лидеров по частоте заказов в категории вошли «Лемана Про», на втором месте — «Петрович». «Максидом» занял третью позицию, опередив «ВсеИнструменты.ру». Пятое место в рейтинге — у Hoff.
Во «ВсеИнструменты.ру» связывают рост среднего чека с фокусом на продажи для бизнеса (B2B-сегмент). В этом сегменте спрос поддерживается естественным износом оборудования, текущими потребностями производства или сервиса, пояснили “Ъ” в компании. В целом, согласно финансовой и операционной отчетности компании, за первое полугодие 2026 года средний чек вырос на 10%, а отдельно за второй квартал рост составил 8% год к году. Сейчас более 75% выручки ритейлера приходится на B2B-сегмент, где средний чек традиционно выше обычной розницы.
Сейчас активно развивать корпоративные продажи планирует сеть магазинов мебели Hoff: в компании заявили о намерении увеличить долю этого направления в структуре выручки с текущих 5% до 10% к концу 2027 года, рассказали “Ъ” в компании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлеры нашли вход в корпорации».
Рост среднего чека у «ВсеИнструменты.ру» может отражать не только удорожание отдельных покупок, но и изменение состава заказов: корпоративный клиент обычно закупает больше, чем розничный покупатель. Такая интерпретация согласуется с более ранней отчетностью компании: по итогам первого полугодия 2025 года розничные продажи снижались, но выручка в целом выросла на 14% год к году, а в корпоративном сегменте — на 25%. Средний чек в этом случае становится показателем структуры спроса, а не только его объема.
У такой модели есть ограничения. По словам экспертов, маржинальность B2B-продаж чаще оказывается ниже, чем в рознице, поскольку крупные заказчики нередко требуют скидки, поэтому более высокий чек не означает автоматически более высокую прибыльность.
Кроме того, корпоративный спрос имеет волновой характер: его динамика сильно зависит от темпов запуска крупных строительных, инфраструктурных и производственных проектов, и при замедлении деловой активности он может ослабевать.