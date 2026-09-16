Ритейлеры нашли вход в корпорации

За семь месяцев 2026 года средний чек крупнейших DIY-сетей заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Лидером по росту стали «ВсеИнструменты.ру» с приростом в 16%, затем идут «Лемана Про» и Hoff. Как считают сами участники рынка, это связано с фокусом на корпоративные продажи, где средний чек традиционно выше, и с активными продажами сезонных товаров. Рост инфляции и логистических расходов также привел к прямому подорожанию продукции DIY-сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года DIY-рынок показал значительный прирост среднего чека, следует из данных МТС AdTech. Так, у «ВсеИнструменты.ру» рост составил 16%, у «Лемана Про» — 7%, у Hoff — 4%. При этом в пятерку лидеров по частоте заказов в категории вошли «Лемана Про», на втором месте — «Петрович». «Максидом» занял третью позицию, опередив «ВсеИнструменты.ру». Пятое место в рейтинге — у Hoff.

Во «ВсеИнструменты.ру» связывают рост среднего чека с фокусом на продажи для бизнеса (B2B-сегмент). В этом сегменте спрос поддерживается естественным износом оборудования, текущими потребностями производства или сервиса, пояснили “Ъ” в компании. В целом, согласно финансовой и операционной отчетности компании, за первое полугодие 2026 года средний чек вырос на 10%, а отдельно за второй квартал рост составил 8% год к году. Сейчас более 75% выручки ритейлера приходится на B2B-сегмент, где средний чек традиционно выше обычной розницы.

Сейчас активно развивать корпоративные продажи планирует сеть магазинов мебели Hoff: в компании заявили о намерении увеличить долю этого направления в структуре выручки с текущих 5% до 10% к концу 2027 года, рассказали “Ъ” в компании.

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Коммерческий директор развития товарных рынков «Лемана Про» Наталья Новикова отмечает, что в январе—августе 2026 года в основном пользовались спросом сезонные товары. Так, наиболее значительно выросли продажи мебели для дома (на 38%), межкомнатных дверей (на 23%) и садовой техники (на 19%). В Hoff на запрос “Ъ” не ответили, в сети «Петрович» от комментариев отказались.

В сегменте DIY-товаров средний чек в январе—августе 2026 года вырос на 8% год к году, до 10 тыс. руб., подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Число покупок выросло всего на 2%, добавляют аналитики сервиса.

Рост среднего чека может быть связан с удорожанием самих товаров, что связано как с инфляцией, так и с ростом транспортных расходов из-за топливного кризиса, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Особенно актуально это для DIY-сегмента, где значительная часть продукции производится за рубежом, уточняет эксперт. По оценке госпожи Сумишевской, рост цены товаров может достигать и двузначных значений.

При этом сам сегмент, как и вся непродовольственная розница, испытывает проблемы из-за падения потребительского спроса. Так, согласно данным «Сбер Индекса», на неделе с 7 по 13 сентября номинальные расходы потребителей на товары для строительства, ремонта и дачи снизились на 1,1% по сравнению с неделей ранее. Рост рынка в дальнейшем будет происходить небольшими темпами — по итогам 2026 года речь может пойти о 2–3%, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По мнению эксперта, 2026 год будет тяжелым для DIY-рынка. Это связано с тем, что затраты оптимизируют не только потребители из-за роста цен на ремонтные услуги, но и компании, отказываясь от проведения отделочных работ в офисах. Такая тенденция началась еще в 2025 году, когда темпы роста бизнеса крупнейших DIY-сетей сократились более чем в 3,5–3,8 раза за год, до 4,5–8% год к году.

Алина Мигачёва