Группа Ladoga впервые за 15 лет выпустит суперпремиальный водочный бренд
Группа Ladoga выводит на рынок первый за 15 лет бренд водки — Icon, рассказали “Ъ” в компании. До конца 2026 года планируется разлить 34 тыс. декалитров (дал). Инвестиции в проект, в том числе в модернизацию производства, составили до 200 млн руб. Водка Icon будет позиционироваться в суперпремиальном сегменте, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. Стоимость в рознице составит 1 тыс руб. за бутылку.
Алкогольные компании достаточно редко запускают новые водочные бренды. Рынок уже сформирован, и сейчас происходит скорее его консолидация, что во многом связано с политикой федеральных ритейлеров, которым выгоднее работать с крупными поставщиками. На начало 2026 года в России существовало порядка 1,9 тыс. водочных марок.
По словам Вениамина Грабара, запуск Icon связан с ростом спроса на премиальную продукцию среди потребителей. По этой же причине в конце 2025 года Simple Group вывела на рынок свою новую премиальную водку «Арктика». Еще ранее ГК «Руст» Рустама Тарико дополнила свой портфель премиальной маркой «Золотая Россия».
Подробнее — в материале «Ъ» «Icon вынесли народу».
Расчет на суперпремиальный сегмент связан с его опережающим ростом: в январе—апреле 2026 года спрос на такую водку увеличился на 20,6% год к году, до 513,9 тыс. дал, тогда как продажи в экономсегменте снизились на 5,3%. Это означает, что для нового бренда главным источником спроса становится не весь водочный рынок, а более узкая, но быстро растущая категория.
Дополнительный механизм проявился после повышения минимальной розничной цены на водку — с 299 до 349 руб. за бутылку 0,5 л. Разница между дешевой и премиальной продукцией сократилась, и часть покупателей решила доплатить за переход в более высокую ценовую категорию.
Однако рост сегмента не отменяет барьеров для Icon: по итогам 2024 года на десять крупнейших марок приходилось 38% продаж при примерно 2,1 тыс. марок на рынке. Кроме того, формирование премиального бренда может занимать годы: для водки «Онегин» Simple Group, по оценке участника рынка, потребовалось около семи лет.