Группа Ladoga впервые за 15 лет выпустит суперпремиальный водочный бренд

Группа Ladoga выводит на рынок первый за 15 лет бренд водки — Icon, рассказали “Ъ” в компании. До конца 2026 года планируется разлить 34 тыс. декалитров (дал). Инвестиции в проект, в том числе в модернизацию производства, составили до 200 млн руб. Водка Icon будет позиционироваться в суперпремиальном сегменте, поясняет президент Ladoga Вениамин Грабар. Стоимость в рознице составит 1 тыс руб. за бутылку.

Алкогольные компании достаточно редко запускают новые водочные бренды. Рынок уже сформирован, и сейчас происходит скорее его консолидация, что во многом связано с политикой федеральных ритейлеров, которым выгоднее работать с крупными поставщиками. На начало 2026 года в России существовало порядка 1,9 тыс. водочных марок.

По словам Вениамина Грабара, запуск Icon связан с ростом спроса на премиальную продукцию среди потребителей. По этой же причине в конце 2025 года Simple Group вывела на рынок свою новую премиальную водку «Арктика». Еще ранее ГК «Руст» Рустама Тарико дополнила свой портфель премиальной маркой «Золотая Россия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Icon вынесли народу».