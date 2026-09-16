Летом депутаты внесли в 2,5 раза меньше проектов, чем перед выборами 2021 года

В этом году депутаты Госдумы, по подсчетам “Ъ”, установили антирекорд по количеству внесенных во время летних каникул предвыборных инициатив, предложив в 2,5 раза меньше законопроектов, чем перед выборами 2021 года, и сразу в три раза — чем в 2016-м. Прошедшим летом партии придерживались преимущественно своих программных тем, хотя иногда залезали и на «поляны» коллег.

Наиболее активной в предвыборный период оказалась «Справедливая Россия» (СР), чьи депутаты традиционно отрабатывали социальную повестку. Эсеры, в частности, напомнили о требовании Конвенции Международной организации труда об установлении пенсии на уровне 40% от последней зарплаты, предложили увеличить штрафы за невыплату жалования в десять раз, а его размер ежегодно индексировать на уровень инфляции, разработали законопроект «О мерах господдержки многодетных сельских семей», а также внесли документ о новом единовременном пособии — при рождении второго ребенка в размере 5 млн руб.

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