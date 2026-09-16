ОПИ просит запретить фритюр и жарку панированных продуктов в российском общепите

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить в России применение существующих панировочных систем. Об этом говорится в письме организации от 9 сентября (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” на потребительском рынке пояснил, что обращение для предоставления отзывов направлено в Минсельхоз и Минпромторг. “Ъ” направил запросы в эти министерства и правительство.

ОПИ указывает в том числе на целесообразность запретить фритюр и жарку панированных продуктов в общепите. Вместо этого, по мнению организации, заведения могли бы запекать их в духовках или готовить с помощью конвекции. Этот подход позволит сократить количество масла в итоговом продукте и температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Среди других предложений ОПИ — запрет на предварительный фритюр панированных полуфабрикатов и их применение в детском питании. Отдельный блок предложений предполагает определение оптимального состава и рецептур панировочных систем, установление требований к маркировке продукции с ними.

В ОПИ замечают, что полностью отказаться от панировки невозможно: продукция пользуется спросом у потребителей. В качестве альтернативы там предлагают состав на основе нута, овса, пищевых волокон (отрубей) и амаранта (травянистое растение). Ключевыми производителями панировочных систем в России выступают ГК «Атлантис» и Allwin (создана на базе российского подразделения международной Kerry Group). В этих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расчет и панирование».