ОПИ просит запретить фритюр и жарку панированных продуктов в российском общепите
Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить в России применение существующих панировочных систем. Об этом говорится в письме организации от 9 сентября (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” на потребительском рынке пояснил, что обращение для предоставления отзывов направлено в Минсельхоз и Минпромторг. “Ъ” направил запросы в эти министерства и правительство.
ОПИ указывает в том числе на целесообразность запретить фритюр и жарку панированных продуктов в общепите. Вместо этого, по мнению организации, заведения могли бы запекать их в духовках или готовить с помощью конвекции. Этот подход позволит сократить количество масла в итоговом продукте и температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Среди других предложений ОПИ — запрет на предварительный фритюр панированных полуфабрикатов и их применение в детском питании. Отдельный блок предложений предполагает определение оптимального состава и рецептур панировочных систем, установление требований к маркировке продукции с ними.
В ОПИ замечают, что полностью отказаться от панировки невозможно: продукция пользуется спросом у потребителей. В качестве альтернативы там предлагают состав на основе нута, овса, пищевых волокон (отрубей) и амаранта (травянистое растение). Ключевыми производителями панировочных систем в России выступают ГК «Атлантис» и Allwin (создана на базе российского подразделения международной Kerry Group). В этих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.
Подробнее — в материале «Ъ» «Расчет и панирование».
Ранее, в феврале 2026 года, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) уже обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать предложения Минэкономики России, касающиеся изменения правил возврата товаров, купленных дистанционно. В апреле 2026 года ОПИ вновь направляла письмо Михаилу Мишустину с просьбой блокировать инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, включая эксперимент с российским вином.
В мае 2026 года другое общественное движение, «Здоровое Отечество», призвало Михаила Мишустина ввести обязательную маркировку для ультрапереработанных продуктов, таких как чипсы, колбасы и сосиски, по аналогии с табачными изделиями. Эта организация также предлагала сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными, особенно для детского питания и молочной продукции, а также запретить использование диоксида титана (E171) в пищевых добавках.
В октябре 2025 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты поддержали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину об ограничении использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, включая детское питание. Госдума предложила правительству до декабря того же года проработать позицию по вопросам соблюдения запрета на пальмовое масло в детском питании, повышения ввозной таможенной пошлины и введения акцизов.