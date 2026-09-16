Расчет и панирование

«Общественная потребительская инициатива» просит правительство ограничить использование в России существующих панировочных систем. Среди ее предложений — запрет на жарку таких продуктов в заведениях общепита и на их применение для детского питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить в России применение существующих панировочных систем. Об этом говорится в письме организации от 9 сентября (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ” на потребительском рынке пояснил, что обращение для предоставления отзывов направлено в Минсельхоз и Минпромторг. “Ъ” направил запросы в эти министерства и правительство.

ОПИ указывает в том числе на целесообразность запретить фритюр и жарку панированных продуктов в общепите. Вместо этого, по мнению организации, заведения могли бы запекать их в духовках или готовить с помощью конвекции. Этот подход позволит сократить количество масла в итоговом продукте и температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Среди других предложений ОПИ — запрет на предварительный фритюр панированных полуфабрикатов и их применение в детском питании. Отдельный блок предложений предполагает определение оптимального состава и рецептур панировочных систем, установление требований к маркировке продукции с ними.

Использование панировочных систем характерно в первую очередь для мясных и рыбных полуфабрикатов. Объем розничных продаж последних аналитики NTech по итогам 2025 года ранее оценивали в 35,8 тыс. тонн. Выпуск мясных полуфабрикатов в России за прошлый год, по подсчетам Alto Group, составил 4,9 млн тонн. До 25% продукции в этих сегментах, по оценке ОПИ, выпускается с панировкой, которая состоит из рафинированной муки и крахмала. Это покрытие впитывает масло, что приводит к избыточной калорийности продукции.

В ОПИ замечают, что полностью отказаться от панировки невозможно: продукция пользуется спросом у потребителей. В качестве альтернативы там предлагают состав на основе нута, овса, пищевых волокон (отрубей) и амаранта (травянистое растение). Ключевыми производителями панировочных систем в России выступают ГК «Атлантис» и Allwin (создана на базе российского подразделения международной Kerry Group). В этих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев поясняет, что требования к панировке установлены отдельным ГОСТом и предложения «предусматривают масштабную регуляторную эскалацию». В Ассоциации добытчиков минтая отмечают, что любые изменения в составе будут влиять на себестоимость продукции. Рыбные полуфабрикаты в панировке относятся к доступной категории, потребители чувствительно реагируют на изменение цен на них.

Гендиректор сети ресторанов Gagawa Ленар Кутлин замечает, что в общепите основная задача продукции в панировке — облегчить меню закусок. Эксперт не исключает, что отказаться от панировки можно, например, в пользу глейзинга (технология покрытия продуктов тонким глянцевым слоем соуса, создающего корочку). Собеседник “Ъ” на ресторанном рынке полагает, что наиболее значимыми ограничения на использование панировки могут быть для сетей фастфуда, например «Ростикса». В самой сети на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров называет не совсем правильным сам подход, при котором панировка и фритюр выделяются как основная проблема. Если исходить из принципов правильного питания, подобные вопросы можно задавать и в отношении, например, кондитерских изделий.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова