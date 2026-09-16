Турция остановила в июле закупку металлургического угля из России

Турция не закупала российский коксующийся уголь в июле 2026 года, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В июне Россия поставила в страну 54,5 тыс. тонн коксующегося угля, в июле 2025 года — 30,9 тыс. тонн.

По поставкам коксующегося угля в Турцию Россия занимает третье место после США и Австралии. По итогам января—июля 2026 года экспорт из РФ сократился на 29,9% год к году, до 224,5 тыс. тонн, доля России в общем объеме поставок составляет около 7%. Экспорт из США за этот же период вырос на 70%, до 1,88 млн тонн, только за июль — в три раза год к году, до 469 тыс. тонн. Поставки из Австралии за семь месяцев сократились на 38%, до 770 тыс. тонн. Согласно SteelOrbis, в июле Турция впервые в этом году закупила коксующийся уголь из Великобритании (82,5 тыс. тонн) и Казахстана (48,8 тыс. тонн).

Аналитики допускали, что российские экспортеры угля могут потерять часть турецкого рынка из-за рисков для судоходства в Черном море. Как отмечали в BigMint, турецкие импортеры увеличили запросы на закупки угля из Колумбии, ЮАР и США из-за сокращения доступности российских объемов. Как следует из данных ОАО РЖД, перевозка угля в направлении портов юга в июле упала на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, оставшись больше прошлогоднего значения на 31,2%. Данные по отгрузкам угля к портам юга за август компания не раскрывала.

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