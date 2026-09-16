Турция остановила в июле закупку металлургического угля из России
Турция не закупала российский коксующийся уголь в июле 2026 года, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В июне Россия поставила в страну 54,5 тыс. тонн коксующегося угля, в июле 2025 года — 30,9 тыс. тонн.
По поставкам коксующегося угля в Турцию Россия занимает третье место после США и Австралии. По итогам января—июля 2026 года экспорт из РФ сократился на 29,9% год к году, до 224,5 тыс. тонн, доля России в общем объеме поставок составляет около 7%. Экспорт из США за этот же период вырос на 70%, до 1,88 млн тонн, только за июль — в три раза год к году, до 469 тыс. тонн. Поставки из Австралии за семь месяцев сократились на 38%, до 770 тыс. тонн. Согласно SteelOrbis, в июле Турция впервые в этом году закупила коксующийся уголь из Великобритании (82,5 тыс. тонн) и Казахстана (48,8 тыс. тонн).
Аналитики допускали, что российские экспортеры угля могут потерять часть турецкого рынка из-за рисков для судоходства в Черном море. Как отмечали в BigMint, турецкие импортеры увеличили запросы на закупки угля из Колумбии, ЮАР и США из-за сокращения доступности российских объемов. Как следует из данных ОАО РЖД, перевозка угля в направлении портов юга в июле упала на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, оставшись больше прошлогоднего значения на 31,2%. Данные по отгрузкам угля к портам юга за август компания не раскрывала.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул не коксует».
Доступность российского коксующегося угля для турецких покупателей ограничивалась не остановкой работы терминалов, а сбоем морской логистики: движение судов было затруднено, страховые взносы выросли, а часть судовладельцев перестала принимать новые заказы. Дополнительным препятствием стали турецкие ограничения для судов, следующих в Новороссийск, из-за чего существенно увеличились сроки оформления и погрузки.
Риск для покупателей заключается в срыве сроков доставки уже забронированных российских партий на конец августа—сентябрь; участники рынка допускали и объявление форс-мажоров по ранее заключенным контрактам.
Если турецкие потребители закрепят замещение российских объемов, российским экспортерам придется возвращаться на рынок с дополнительными издержками: в последние годы они занимали большую долю на турецком рынке за счет дополнительных дисконтов и более выгодных цен.