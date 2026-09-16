Структура холдинга AlfiGroup оспаривает продажу бывших заводов покрытий PPG

АО «Смартбизнесгрупп», выкупившее производителя лакокрасочных материалов (ЛКМ) ООО «Тиккурила» (сегодня «Тиккивала»), оспаривает сделки по продаже других заводов американской PPG Industries, которой принадлежала «Тиккурила». Это следует из определения Арбитражного суда Москвы от 7 сентября. Иск был подан в конце августа к «Тиккивала». Третьи лица — швейцарская PPG Industries Europe SARL, французская Revocoat Holding SAS, британская PPG Holdings (U.K.) Ltd, нидерландская PPG Europe B.V. и ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность».

Истец просит признать недействительными договоры купли-продажи долей в ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики», заключенные в сентябре 2023 года. Продавцами выступили ООО «Тиккурила», PPG Holdings (U.K.) Ltd, PPG Europe B.V. и Revocoat Holding SAS, покупателем — «Атомстройкомплекс-Промышленность». Общая стоимость сделок — 2,5 млрд руб. По мнению истца, в результате заключения этих договоров ООО «Тиккурила» получило убыток в размере 3,72 млрд руб. «Смартбизнесгрупп» просит применить последствия недействительности договоров, обязав стороны возвратить другой стороне все полученное по сделке. Суд оставил иск без движения из-за отсутствия доказательств направления третьим лицам копий заявления и приложенных документов, а также доказательств уплаты госпошлины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сделки хотят перекрасить».