Сделки хотят перекрасить

Структура холдинга AlfiGroup, купившая у американской PPG производство красок «Тиккурила», оспаривает в суде сделки по продаже компанией двух заводов по выпуску промышленных покрытий. По мнению истца, сделки принесли российской компании более 3,7 млрд руб. убытка. В случае удовлетворения требований входящие сегодня в холдинг «Литум» предприятия должны отойти AlfiGroup. Но убедить суд развернуть сделки будет сложно, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АО «Смартбизнесгрупп», выкупившее производителя лакокрасочных материалов (ЛКМ) ООО «Тиккурила» (сегодня «Тиккивала»), оспаривает сделки по продаже других заводов американской PPG Industries, которой принадлежала «Тиккурила». Это следует из определения Арбитражного суда Москвы от 7 сентября. Иск был подан в конце августа к «Тиккивала». Третьи лица — швейцарская PPG Industries Europe SARL, французская Revocoat Holding SAS, британская PPG Holdings (U.K.) Ltd, нидерландская PPG Europe B.V. и ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность».

Истец просит признать недействительными договоры купли-продажи долей в ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики», заключенные в сентябре 2023 года. Продавцами выступили ООО «Тиккурила», PPG Holdings (U.K.) Ltd, PPG Europe B.V. и Revocoat Holding SAS, покупателем — «Атомстройкомплекс-Промышленность». Общая стоимость сделок — 2,5 млрд руб. По мнению истца, в результате заключения этих договоров ООО «Тиккурила» получило убыток в размере 3,72 млрд руб. «Смартбизнесгрупп» просит применить последствия недействительности договоров, обязав стороны возвратить другой стороне все полученное по сделке. Суд оставил иск без движения из-за отсутствия доказательств направления третьим лицам копий заявления и приложенных документов, а также доказательств уплаты госпошлины.

В октябре 2023 году собственником «ППГ Индастриз», «ППГ Индастриз Липецк» и «Ревокот Мастики» стало АО ПК «Литум». Основной владелец этой компании через ООО «Атомхим» — Павел Кузнецов, которому также принадлежит 50% ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность», следует из пояснений к отчетности ПК «Литум» и ЕГРЮЛ. Сегодня компании называются «Литум. Москва», «Литум. Липецк» и «Литум. Коломна». Первая занимается дистрибуцией, вторая и третья — производством покрытий для промышленности, в том числе автомобильной, на заводах в Липецке и Коломне общей мощностью 40 тыс. тонн в год. Холдинг «Литум» также включает бывшие активы Jotun и Hempel в Ленинградской и Ульяновской областях. Общая мощность четырех заводов — 100 тыс. тонн ЛКМ в год.

АО «Смартбизнесгрупп» связано с холдингом AlfiGroup, бенефициаром которого считается брянский бизнесмен Алексей Филин. Российский бизнес Tikkurila с двумя площадками в Санкт-Петербурге компания выкупила в феврале 2025 года. Как сказано на сайте AlfiGroup, сегодня там выпускаются краски под брендами Tikkivala, Finncolor и «Текс». Мощность — 60 тыс. тонн ЛКМ в год. Помимо Tikkurila связанные с Алексеем Филиным структуры в последние годы приобрели российские предприятия австрийского производителя кирпича Wienerberger и испанского поставщика сантехники Roca Group.

В AlfiGroup и ПК «Литум» на вопросы не ответили. В PPG заявили “Ъ”, что не комментируют прошлые сделки или судебные разбирательства с участием третьих лиц, в которых PPG не выступает стороной.

Руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин поясняет, что в случае удовлетворения иска права ООО «Тиккивала» на доли в уставных капиталах будут восстановлены, а покупатель долей получит право на возврат уплаченных денежных средств. Но, считают юристы, добиться успеха истцу будет сложно. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что если заявлен состав заведомо убыточной сделки, то речь по существу идет о разновидности недобросовестного поведения гендиректора. В таком случае, по его словам, требуется установить не только недобросовестность продавца, но и заведомую осведомленность покупателя о том, что он приобретает актив за малую часть реальной стоимости. Как отмечает господин Данилов, юристы постоянно ищут новые, более креативные способы обосновать заведомую убыточность, однако суды относятся к таким аргументам, как правило, скептически и отказывают в удовлетворении исков.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс добавляет, что для большинства корпоративных оснований недействительности установлен годичный срок давности и он давно истек, значит, истцу остается доказывать ничтожность сделок. Управляющий директор Altus Capital Роман Серб-Сербин говорит, что для возврата активов может потребоваться оспорить и договоры купли-продажи с ПК «Литум».

Как сообщала «Союзкраска» со ссылкой на Росстат, за январь—июль 2026 года производство ЛКМ на основе полимеров в России сократилось на 5% год к году, до 779 тыс. тонн. На ЛКМ для промышленности в России сегодня приходится около 40% рынка в объеме и примерно 60% в деньгах, остальную долю занимают декоративные ЛКМ.

Анатолий Костырев