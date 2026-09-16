Рост промышленного производства в Китае в августе ускорился до 5,2% год к году
Промпроизводство в КНР в августе выросло на 5,2% в годовом выражении после 4,5% в июле, следует из опубликованных данных Государственного статистического бюро страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более слабого подъема китайской промышленности — на 4,8%. Ускорение связано в основном с улучшением динамики в обрабатывающем секторе (плюс 6,1% год к году), объем производства в добывающем секторе сократился на 1,4%.
Основным драйвером китайской промышленности остается технологическое производство. Выпуск компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования увеличился в августе на 17,2% год к году, полупроводников — на 20,6%. Важную поддержку сектору оказывает внешний спрос: стоимость поставок технологической продукции на экспорт выросла на 11,1% в годовом выражении.
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Структура промышленного роста в Китае смещается от добычи к технологической цепочке, ориентированной на внешний рынок. Мировой инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта повысил спрос на микросхемы и вычислительное оборудование: в июне 2026 года стоимость экспорта интегральных схем из КНР увеличилась на 122% год к году, вычислительной техники — на 53%. Для выпуска телекоммуникационного оборудования и другой продукции китайские предприятия резко наращивали закупки иностранных электронных компонентов, значительная доля готовой продукции затем отправляется за рубеж.
Такая модель делает промышленность зависимой от внешних заказов и условий торговли. Еще в декабре 2025 года аналитики Capital Economics полагали, что опора китайских производителей на внешний спрос выглядит все менее грамотной стратегией: риски связаны не только с взаимными претензиями в торговых отношениях КНР и США, но и с опасениями других стран о дисбалансах в торговле с Китаем. Из-за «хронического перепроизводства» тарифами Пекину угрожает, например, Евросоюз, а Мексика уже повысила пошлины для Китая до 50% ради поддержки собственных производителей. Поэтому экспортная поддержка технологического сектора не гарантирует устойчивой компенсации слабости других сегментов промышленности.