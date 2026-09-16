Рост промышленного производства в Китае в августе ускорился до 5,2% год к году

Промпроизводство в КНР в августе выросло на 5,2% в годовом выражении после 4,5% в июле, следует из опубликованных данных Государственного статистического бюро страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более слабого подъема китайской промышленности — на 4,8%. Ускорение связано в основном с улучшением динамики в обрабатывающем секторе (плюс 6,1% год к году), объем производства в добывающем секторе сократился на 1,4%.

Основным драйвером китайской промышленности остается технологическое производство. Выпуск компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования увеличился в августе на 17,2% год к году, полупроводников — на 20,6%. Важную поддержку сектору оказывает внешний спрос: стоимость поставок технологической продукции на экспорт выросла на 11,1% в годовом выражении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайскую промышленность разогнала электроника»