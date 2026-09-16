Китайскую промышленность разогнала электроника

Рост промышленного производства в Китае в августе ускорился до 5,2% год к году, превысив ожидания аналитиков. Такая динамика связана прежде всего с наращиванием ориентированного на экспорт выпуска полупроводников и оборудования. В других отраслях, например в сталелитейной, наблюдалось сокращение производства. Аналитики предупреждают, что такая динамика делает китайскую экономику все более зависимой от внешних рынков и препятствует ее долгосрочному росту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hu Xiaofei / VCG / Getty Images Фото: Hu Xiaofei / VCG / Getty Images

Промпроизводство в КНР в августе выросло на 5,2% в годовом выражении после 4,5% в июле, следует из опубликованных 15 сентября данных Государственного статистического бюро страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более слабого подъема китайской промышленности — на 4,8%. Ускорение связано в основном с улучшением динамики в обрабатывающем секторе (плюс 6,1% год к году), объем производства в добывающем секторе сократился на 1,4%.

Основным драйвером китайской промышленности остается технологическое производство. Выпуск компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования увеличился в августе на 17,2% год к году, полупроводников — на 20,6%. Важную поддержку сектору оказывает внешний спрос: стоимость поставок технологической продукции на экспорт выросла на 11,1% в годовом выражении.

При этом выпуск в секторах, связанных с недвижимостью и строительством, сократился: в производстве цемента — на 11,7%, стекла — на 7,6%, стальной продукции — на 5,5%. «Продолжающаяся в Китае технологическая и промышленная модернизация поддерживает экономический рост,— отмечают аналитики ING.— Однако расхождение между различными сегментами китайской экономики продолжает увеличиваться. Высокотехнологичные и ориентированные на внешний спрос отрасли по-прежнему демонстрируют хорошие результаты, тогда как большинство остальных категорий отстают».

Потребительская активность в Китае при этом по-прежнему остается слабой: розничные продажи в августе выросли на 0,4% в годовом выражении после 0,6% в июле. Главным образом это связано с падением внутреннего спроса на автомобили — их продажи в августе сократились на 18,5% в годовом выражении.

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По оценкам ING, слабое потребление в Китае будет сдерживать темпы экономического роста страны и усиливать зависимость экономики от экспорта: если предприятия не могут реализовывать на внутреннем рынке весь объем продукции, они активнее направляют ее за рубеж. При этом для других стран дешевые китайские товары становятся серьезной проблемой. Их приток, как правило, означает для местных производителей потерю доли рынка, сокращение выручки и необходимость снижать цены.

На этом фоне в КНР продолжает ослабевать инвестиционная активность. За январь—август 2026 года объем инвестиций в основной капитал сократился на 7,2% год к году, в августе — на 0,5% к июлю. Главным образом такая динамика связана с сокращением вложений в недвижимость: инвестиции девелоперов за восемь месяцев снизились на 19,9% год к году. Долговой кризис крупнейших китайских застройщиков, начавшийся в 2021 году, по-прежнему сдерживает строительство, продажи и, как следствие, инвестиции.

При этом вложения в технологический сектор выросли на 5,2% в годовом выражении. «На данный момент инвестиционная динамика выглядит явным фактором давления на экономический рост Китая. Статистика наглядно иллюстрирует дисбалансы в экономике: капитал активно направляется в высокие технологии, тогда как другие отрасли стагнируют»,— отмечают аналитики ING.

Мариета Манукян