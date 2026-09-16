Минпромторг готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли
Бизнес совместно с правительством готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли. Среди основных предложений — введение обязательного использования российских микроэлектронных компонентов при подтверждении локализации, установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках, расширение требований к КИИ на микроэлектронные производства и создание гарантированного спроса на первые серии микроэлектронной продукции после завершения НИОКР за счет офтейк-контрактов (на выкуп еще не произведенной продукции). Об этом “Ъ” рассказал источник, участвующий в обсуждении стратегии, и подтвердили еще три собеседника, знакомых с содержанием стратегии.
Помимо этого, сейчас обсуждается и обновление классификации микроэлектронной продукции для реестров, а также льготные лизинг и налоговые вычеты. Впрочем, пока, как отмечают собеседники “Ъ”, стратегия находится в стадии обсуждения и конкретные меры не были согласованы. По словам трех собеседников “Ъ”, нынешняя стратегия нуждается в доработке и «мало отражает реальности российского рынка». По их мнению, основные тезисы документа могут стать приоритетными при создании объединенной микроэлектронной компании (ОМК).
“Ъ” направил запросы в Минпромторг и ГК «Элемент». Представители МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дело за малыми».
Предлагаемая компонентная квота направлена на закрытие известного пробела регулирования: в 2021 году отмечалось, что квоты на закупку отечественной радиоэлектроники распространяются только на госзакупки и закупки госкорпораций, хотя значительную часть закупок по госпрограммам делают частные компании, не подпадающие под требования импортозамещения, несмотря на расходование государственных денег. Новая конструкция призвана связывать поддержку отрасли с фактическим спросом в таких программах, а не только со статусом закупщика.
Опыт предыдущих лет показывает, что квота сама по себе не гарантирует появления устойчивого рынка. В 2020 году эксперты предупреждали: при завышенных квотах заказчики пойдут обходным путем подготовки «обоснований невозможности» их исполнить, а при заниженных смогут отчитываться, включая в статистику продукцию, которую и так закупали. В 2022 году, при введении двухуровневой системы допуска вычислительной техники на госзакупки, эксперты полагали, что заказчики будут обходить регулирование через заранее невыполнимые для российских процессоров требования техзадания.
Есть и ограничение со стороны предложения. В ноябре 2024 года собеседники рынка предупреждали, что обязательное использование российских печатных плат может привести к сокращению выпуска отечественных компьютеров и серверов, поскольку компании окажутся зависимыми от одного-двух поставщиков компонентов, а освободившееся место займут китайские компании.