Минпромторг готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли

Бизнес совместно с правительством готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли. Среди основных предложений — введение обязательного использования российских микроэлектронных компонентов при подтверждении локализации, установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках, расширение требований к КИИ на микроэлектронные производства и создание гарантированного спроса на первые серии микроэлектронной продукции после завершения НИОКР за счет офтейк-контрактов (на выкуп еще не произведенной продукции). Об этом “Ъ” рассказал источник, участвующий в обсуждении стратегии, и подтвердили еще три собеседника, знакомых с содержанием стратегии.

Помимо этого, сейчас обсуждается и обновление классификации микроэлектронной продукции для реестров, а также льготные лизинг и налоговые вычеты. Впрочем, пока, как отмечают собеседники “Ъ”, стратегия находится в стадии обсуждения и конкретные меры не были согласованы. По словам трех собеседников “Ъ”, нынешняя стратегия нуждается в доработке и «мало отражает реальности российского рынка». По их мнению, основные тезисы документа могут стать приоритетными при создании объединенной микроэлектронной компании (ОМК).

“Ъ” направил запросы в Минпромторг и ГК «Элемент». Представители МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело за малыми».