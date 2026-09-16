Профицит платежного баланса РФ вырос до $33,9 млрд за семь месяцев
Профицит счета текущих операций РФ по итогам семи месяцев 2026 года составил $33,9 млрд, увеличившись в 1,6 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года (с $21,5 млрд), сообщил Банк России.
Общая стоимость российского экспорта за январь—июль увеличилась на 16,3%, до $271,8 млрд, импорта — на 15%, до $192,8 млрд. Торговый баланс соответственно составил $79 млрд — его рост с $66 млрд и внес основной вклад в увеличение показателя профицита счета текущих операций. Рост стоимости экспорта ЦБ связывает прежде всего с повышением цен на мировых товарных рынках.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт поддержал текущий счет»
Увеличение экспортной выручки было в значительной степени ценовым: физические объемы поставок росли заметно слабее, их сдерживали санкции, правительственные ограничения на вывоз части нефтепродуктов и проблемы с инфраструктурой. Поэтому профицит текущего счета оказался чувствителен к мировым ценам на сырье — к концу июня цены на основные товары российского экспорта пошли вниз, и повторения результата первого полугодия во второй его части аналитики не ожидают.
На итог влияет не только торговля товарами. Во втором квартале дефицит первичных и вторичных доходов сократился: российские компании начислили нерезидентам меньше дивидендов, а доходы резидентов по прочим инвестициям выросли. При этом в июльском среднесрочном прогнозе ЦБ снизил оценку профицита текущего счета на 2026 год до $48 млрд с апрельских $72 млрд, а прогноз профицита торговли сокращен с $105 млрд до $69 млрд, что отражает более сдержанные ожидания по внешней торговле.