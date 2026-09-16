Профицит платежного баланса РФ вырос до $33,9 млрд за семь месяцев

Профицит счета текущих операций РФ по итогам семи месяцев 2026 года составил $33,9 млрд, увеличившись в 1,6 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года (с $21,5 млрд), сообщил Банк России.

Общая стоимость российского экспорта за январь—июль увеличилась на 16,3%, до $271,8 млрд, импорта — на 15%, до $192,8 млрд. Торговый баланс соответственно составил $79 млрд — его рост с $66 млрд и внес основной вклад в увеличение показателя профицита счета текущих операций. Рост стоимости экспорта ЦБ связывает прежде всего с повышением цен на мировых товарных рынках.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт поддержал текущий счет»