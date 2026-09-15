На оружейном форуме пожаловались на дорогие боеприпасы, нехватку тиров и жесткое регулирование

Сколько-нибудь заметного оживления оружейного рынка за последний год не произошло, несмотря на смягчение ряда требований к владельцам гражданского оружия. Такой вывод сделали 15 сентября участники IV Всероссийского оружейного форума. Среди главных проблем они назвали дорогие боеприпасы, нехватку стрелковых площадок и жесткое регулирование оборота, призвав коллег по отрасли активнее участвовать в подготовке новых норм и стандартов. В Росгвардии наличие трудностей с правоприменением признали и пообещали учесть замечания стрелков и охотников.

На открытии ключевой дискуссии форума выступил начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Он признал, что действующее законодательство об оружии «достаточно жесткое», и пообещал, что власти будут стремиться делать его «прозрачным, понятным и системным».

Сами участники форума среди наиболее заметных изменений последнего года назвали сокращение с пяти до трех лет срока владения гладкоствольным оружием для получения права на приобретение нарезного. Однако, по их оценке, эта мера не привела к существенному росту рынка: боеприпасы остаются дорогими, стрелковых площадок недостаточно, а стрелковый спорт остается «элитарным занятием». «Для подготовки детей по НВП тиры нужны, но прошли те времена, когда почти в каждой школе они были. Как же готовить будущих стрелков?» — недоумевал президент Федерации практической стрельбы Михаил Гущин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок пока не выстрелил».