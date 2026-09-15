Рынок пока не выстрелил

Сколько-нибудь заметного оживления оружейного рынка за последний год не произошло, несмотря на смягчение ряда требований к владельцам гражданского оружия. Такой вывод сделали 15 сентября участники IV Всероссийского оружейного форума. Среди главных проблем они назвали дорогие боеприпасы, нехватку стрелковых площадок и жесткое регулирование оборота, призвав коллег по отрасли активнее участвовать в подготовке новых норм и стандартов. В Росгвардии наличие трудностей с правоприменением признали и пообещали учесть замечания стрелков и охотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников (второй слева), депутат Госдумы Андрей Луговой (третий слева), индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев (третий справа) и начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии генерал-майор Азамат Дышеков (второй справа)

Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников (второй слева), депутат Госдумы Андрей Луговой (третий слева), индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев (третий справа) и начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии генерал-майор Азамат Дышеков (второй справа)

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

На открытии ключевой дискуссии форума выступил начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Он признал, что действующее законодательство об оружии «достаточно жесткое», и пообещал, что власти будут стремиться делать его «прозрачным, понятным и системным».

Сами участники форума среди наиболее заметных изменений последнего года назвали сокращение с пяти до трех лет срока владения гладкоствольным оружием для получения права на приобретение нарезного. Однако, по их оценке, эта мера не привела к существенному росту рынка: боеприпасы остаются дорогими, стрелковых площадок недостаточно, а стрелковый спорт остается «элитарным занятием». «Для подготовки детей по НВП тиры нужны, но прошли те времена, когда почти в каждой школе они были. Как же готовить будущих стрелков?» — недоумевал президент Федерации практической стрельбы Михаил Гущин.

Телеведущий Владимир Соловьев, выступивший в роли модератора, напрямую увязал развитие оружейного рынка с вопросами обороноспособности и патриотического воспитания. По его мнению, в России должна формироваться «технически подготовленная среда», в которой, «не дай бог что, каждое ружье будет стрелять за нашу Родину», а в случае угрозы вроде украинского вторжения в Курскую область «в противника стрелял бы каждый дом и каждое окно». Журналист признался, что не понимает, каким образом оружейники «вообще существуют» в условиях, когда производители из-за санкций не получают устойчивого спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынках, а отсутствие долгосрочных заказов не позволяет им планировать инвестиции в обновление производства и разработку новой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автоматизированный комплекс для борьбы с беспилотниками «Калитка-КА»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Автоматизированный комплекс для борьбы с беспилотниками «Калитка-КА»

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников не согласился с модератором как минимум в части военного сегмента, подчеркнув, что у концерна заключен с Минобороны долгосрочный контракт практически по всей стрелковой номенклатуре «с понятными объемами» до 2030 года. Ситуацию же с гражданским рынком господин Лушников оценил осторожнее. Он напомнил, что за последний год законодательство претерпело «радикальные изменения», которые могут стать переломными для отрасли. Теперь, считает глава концерна, необходимо системно заниматься формированием оружейной культуры. Тем более что современные технологии позволяют точнее оценивать риски, отметил он: «цифровой след» гражданина способен дать контролирующим органам сигнал о том моменте, когда потенциальный нарушитель «лишь только подумает» о противоправных действиях.

Депутат Госдумы Андрей Луговой охарактеризовал положение оружейников фразой «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», посетовав, что представители отрасли недостаточно активно идут в депутаты. По его мнению, оружейное сообщество должно участвовать в выработке нормативных инициатив, а не только реагировать на уже принятые решения. Правда, в ответ на саркастическую реплику Владимира Соловьева «А ты кто?» депутат вынужден был признать: повестка Госдумы бывает настолько широкой, что вопросы оружейного рынка уходят на второй план, поэтому отдельный «рупор» отрасли точно нужен. Можно надеяться, что избранные в Госдуму ветераны СВО даже в отсутствие оружейников «смогут взять на себя и эту задачу», примирительно подытожил господин Соловьев.

Обсудили участники форума и вопросы повседневной оружейной практики. Тут их претензии касались прежде всего работы лицензионной системы. В частности, стрелки и охотники пожаловались на разную трактовку норм закона сотрудниками Росгвардии при выдаче разрешений на хранение и ношение охотничьего и спортивного оружия, а также оружия ограниченного поражения. Присутствовавший на дискуссии начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии генерал-майор Азамат Дышеков наличие проблем признал и пообещал учесть замечания при подготовке новых методических рекомендаций, в том числе для спортсменов.

Дмитрий Сотак