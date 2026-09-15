Участникам непрозрачных схем поставок топлива в РФ могут назначить оборотные штрафы

ФАС выявила в нескольких регионах, в том числе в Марий Эл, непрозрачные цепочки поставок нефтепродуктов с помощью «компаний-однодневок». Такие схемы могут квалифицировать как нарушение закона «О защите конкуренции». Это грозит участникам цепочек оборотными штрафами, сообщила «Ъ» старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова.

Одна из выявленных ФАС схем включает независимую нефтебазу «Октан» (ООО «Эксперт») в Марий Эл, которая продает бензин и дизтопливо в розницу. По данным ведомства, стоимость первой сделки после НПЗ составляла 86 тыс. руб. за тонну. Последняя компания, «ТриТон Трейд», продала нефтебазе топливо по 135 тыс. руб. за тонну. На АЗС топливо поступило по цене 141 тыс. руб. за тонну.

ФАС должна будет доказать, что участники цепочки действовали не автономно, а как единый механизм для ограничения конкуренции или влияния на ценообразование, пояснила Наталия Стрелкова. По ее словам, если схему признают нарушающей закон о конкуренции, посредникам могут грозить оборотные штрафы в размере 1–15% от выручки.

В число ответчиков могут попасть владельцы АЗС, если ФАС возбудит дело и докажет их вину, отметила Наталия Стрелкова. При этом владелец АЗС может ссылаться на рыночную необходимость — например, отсутствие иных поставщиков — и невозможность влиять на цену, подчеркнула юрист.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что в нынешней ситуации регуляторы, вероятно, будут осторожны с мерами в отношении участников топливного рынка. Отрасль, по его словам, находится в шатком балансе, и любое нарушение соотношения спроса и предложения может привести к дефициту. Выпадение сейчас из цепочки даже нескольких трейдеров или АЗС может оказаться критичным для рынка, считает он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скованные одной схемой».