Непрозрачные цепочки поставок топлива в регионах привлекли внимание ФАС

ФАС выявила в нескольких регионах непрозрачные цепочки поставок нефтепродуктов с признаками использования «компаний-прокладок» и «однодневок», вносящих существенный вклад в конечную стоимость топлива на АЗС. По данным службы, в некоторых случаях ей сложно установить полную схему движения топлива: трейдеры препятствуют сбору необходимых сведений. Об этом говорится в материалах ФАС (есть у “Ъ”) к сентябрьскому совещанию у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке.

В пример ФАС приводит независимую нефтебазу «Октан» (ООО «Эксперт») в Марий Эл, которая продает бензин и дизтопливо в розницу. Согласно анализу службы, после НПЗ «Танеко» в цепочке поставки находились пять посредников. Стоимость первой сделки после НПЗ составляла 86 тыс. руб. за тонну, а последняя компания, «ТриТон Трейд», продала нефтебазе топливо, приобретенное через четырех посредников, по 135 тыс. руб. за тонну. На АЗС топливо поступило по цене 141 тыс. руб. за тонну. Так, говорится в материалах, между первой сделкой и продажей нефтебазе цена увеличивалась на 57%, а итоговая разница с первой ценой достигала 64%. По этим обстоятельствам служба провела работу с правоохранительными органами, передав материалы, указывающие на признаки противоправных действий. В ФАС комментарии не предоставили. “Ъ” направил запросы в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скованные одной схемой»