Розничные продажи медовухи выросли на 19,3% в августе 2026 года

Розничные продажи медовухи в августе 2026 года составили 309,4 тыс. декалитров (дал), увеличившись за год на 19,3%. Это следует из подсчетов “Ъ” на базе материалов Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Медовуха, согласно данным ведомства, оказалась наиболее растущей алкогольной категорией с точки зрения потребительского спроса. На втором месте — сидр, продажи которого в августе 2026 года увеличились на 18% в годовом выражении, до 880,1 тыс. тонн.

Темпы роста розничных продаж медовухи ускорились. В январе—августе 2026 года, согласно РАТК, совокупный объем ее реализации составил 2,1 млн дал, прибавив год к году 8,7%. В январе—июле этот прирост оценивался в 7%. Для категории сидра увеличение продаж в январе—июле 2026 года оценивалось в 26,2%, в январе—августе — в 25,1%, до 7,2 млн дал. Розничные продажи в смежной категории пуаре в январе—августе упали на 25,9%, до 77,8 тыс. дал.

Интерес к медовухе и сидру увеличивается при том, что спрос на алкоголь в целом растет довольно сдержанно. Совокупный объем его розничных продаж в январе—августе 2026 года, по данным РАТК, составил 613,5 млн дал, потеряв в годовом выражении 2%. Непосредственно в августе падение составило 2,1%, до 85,7 млн дал. Напитки брожения в рознице за первые восемь месяцев 2026 года потеряли 2,4%, до 481,8 млн дал.

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