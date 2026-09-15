Розничные продажи медовухи выросли на 19,3% в августе 2026 года
Розничные продажи медовухи в августе 2026 года составили 309,4 тыс. декалитров (дал), увеличившись за год на 19,3%. Это следует из подсчетов “Ъ” на базе материалов Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Медовуха, согласно данным ведомства, оказалась наиболее растущей алкогольной категорией с точки зрения потребительского спроса. На втором месте — сидр, продажи которого в августе 2026 года увеличились на 18% в годовом выражении, до 880,1 тыс. тонн.
Темпы роста розничных продаж медовухи ускорились. В январе—августе 2026 года, согласно РАТК, совокупный объем ее реализации составил 2,1 млн дал, прибавив год к году 8,7%. В январе—июле этот прирост оценивался в 7%. Для категории сидра увеличение продаж в январе—июле 2026 года оценивалось в 26,2%, в январе—августе — в 25,1%, до 7,2 млн дал. Розничные продажи в смежной категории пуаре в январе—августе упали на 25,9%, до 77,8 тыс. дал.
Интерес к медовухе и сидру увеличивается при том, что спрос на алкоголь в целом растет довольно сдержанно. Совокупный объем его розничных продаж в январе—августе 2026 года, по данным РАТК, составил 613,5 млн дал, потеряв в годовом выражении 2%. Непосредственно в августе падение составило 2,1%, до 85,7 млн дал. Напитки брожения в рознице за первые восемь месяцев 2026 года потеряли 2,4%, до 481,8 млн дал.
Подробнее — в материале «Потребители сбавили градус».
Рост медовухи поддерживает не только самостоятельный интерес к этой категории. Часть спроса могла перетекать из слабоалкогольной продукции и пивных напитков благодаря более низкой налоговой нагрузке в категории, а производители слабоалкогольных коктейлей после почти четырехкратного повышения акцизов на них стали отказываться от этой продукции и выпускать ее под видом пивных напитков.
Дополнительную роль играет общий потребительский запрос на напитки с выраженным вкусом — к ним относят в том числе сидр и медовуху. Поэтому нынешняя динамика отражает сочетание потребительского выбора и изменения предложения, а не только расширение общего спроса на алкоголь.
У категории есть и ограничение: на 2026 год правительство России запланировало повышение акциза на медовуху и сидр на 10%, до 33 руб. за литр. Ожидаемым результатом такого решения названы рост розничных цен и снижение спроса на эти напитки, поэтому сохранение нынешних темпов продаж не гарантировано.