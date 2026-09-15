ВЦИОМ: серые зарплаты в России получает каждый одиннадцатый

С 2006 года доля россиян, получающих зарплату «в конвертах», снизилась с 19% до 9% работающего населения, зафиксировал ВЦИОМ. Такому сокращению поспособствовали усилия ведомств (прежде всего ФНС и Минтруда), направленные на обеление отношений работодателей и работников, а также превращение российского рынка труда в «рынок соискателя», когда в конкуренции за работника компании вынуждены предлагать ему в основном официальное трудоустройство.

Принципиальных различий по возрасту, полу или профессиональному положению среди получающих зарплату «в конверте» опрос не выявил. При этом несколько чаще с такой практикой сталкиваются работающие в негосударственном секторе экономики. Связь с материальным положением респондентов тоже есть: чем ниже они оценивают свой доход, тем чаще сообщают о полностью или частично неофициальной зарплате.

Примечательно, что, согласно опросу ВЦИОМа, толерантность россиян к зарплате в конверте остается достаточно высокой. 46% опрошенных относятся к серой зарплате скорее с пониманием, и за последние три года их доля выросла на 4 пункта. С учетом социально-демографических различий терпимость к серой зарплате выше у «поколения цифры» (60%), у мужчин (52%) и жителей мегаполисов (58%). Более половины респондентов (55%) согласились бы получать зарплату неофициально, если бы ее увеличили вполовину (37% — резко против этого).

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги достали из конверта».