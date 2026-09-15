МВД направило в регионы разъяснения о нарушениях водителей в ДТП

Автомобилисты, которые грубо нарушили правила, чтобы избежать тяжелой аварии с жертвами, не должны автоматически становиться преступниками. Соответствующие разъяснения МВД направило в регионы для следователей.

Речь идет о ситуациях, когда водитель, например, пытаясь избежать лобового столкновения, выехал на обочину или на встречку. В этом случае нарушение совершалось в условиях «крайней необходимости», поэтому уголовное наказание применяться не должно, отмечает МВД со ссылкой на разъяснения Конституционного суда. Эксперты позицию ведомства поддержали, обращая внимание на то, что вопрос о наказании каждого конкретного водителя будет решаться все равно индивидуально.

Направленное в регионы письмо за подписью начальника следственного департамента МВД, заместителя министра внутренних дел Сергея Лебедева опубликовал у себя в канале глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила 15 сентября, что такой документ был направлен еще в августе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разбор аварий подкрепили письмом»