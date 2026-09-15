Разбор аварий подкрепили письмом

Автомобилисты, которые грубо нарушили правила, чтобы избежать тяжелой аварии с жертвами, не должны автоматически становиться преступниками. Соответствующие разъяснения МВД направило в регионы для следователей. Речь идет о ситуациях, когда водитель, например, пытаясь избежать лобового столкновения, выехал на обочину или на встречку. В этом случае нарушение совершалось в условиях «крайней необходимости», поэтому уголовное наказание применяться не должно, отмечает МВД со ссылкой на разъяснения Конституционного суда. Эксперты позицию ведомства поддержали, обращая внимание на то, что вопрос о наказании каждого конкретного водителя будет решаться все равно индивидуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Направленное в регионы письмо за подписью начальника следственного департамента МВД, заместителя министра внутренних дел Сергея Лебедева опубликовал у себя в канале глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила 15 сентября, что такой документ был направлен еще в августе.

В письме Сергей Лебедев говорит про проведенный анализ «следственно-судебной и экспертной практики», который выявил ошибки правоприменения на местах. Речь идет о ДТП с пострадавшими. Обычно в таких случаях заводится уголовное дело по ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Но уголовная ответственность не должна наступать, если водитель действовал в условиях «крайней необходимости», то есть пытался устранить опасность, угрожающую самому водителю или другим гражданам. Об этом сказано в определении Конституционного суда 2015 года. Тем более, если другого способа устранить эту опасность, кроме как нарушить правила, не было, а ущерб, нанесенный в результате нарушения (например, выезда на обочину), меньше, чем предотвращенный вред (например, выезд на встречную полосу с последующим лобовым столкновением и смертельным исходом). «В таких ситуациях не может быть заранее определенного виновника аварии,— пояснила Ирина Волк.— Тщательному исследованию, в том числе экспертному, в ходе досудебного производства и правовой оценке подлежат действия каждого из водителей».

Вопреки изложенной позиции суда, пишет МВД, в ряде регионов, в том числе в ДНР, Крыму, Кемеровской области, складывается «иная правоприменительная практика»: автомобилисты неправомерно привлекаются к ответственности.

В Пермском крае, Челябинской, Амурской, Вологодской и Тамбовской областях суды, наоборот, выносят оправдательные приговоры в отношении водителей, ставших фигурантами уголовных дел по ст. 264 УК. МВД предлагает организовать в регионах «дополнительное изучение» судебных актов, обеспечив их применение при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере безопасности дорожного движения.

В МВД также напоминают о постановлении пленума Верховного суда 2019 года, в котором разъяснялось, что водители не должны уступать дорогу (значит, не могут быть наказаны за отказ уступить) другим машинам, которые двигаются с нарушением — например, по обочине, встречке или навстречу потоку по дороге с односторонним движением. И хотя данное постановление касается рассмотрения дел об административных правонарушениях, изложенный в документе принцип должен применяться и при расследовании уголовных дел.

Согласно открытым данным Верховного суда, в 2024 году по ст. 264 УК были осуждены суммарно 8,5 тыс. человек, за первое полугодие 2025 года — 4,5 тыс. человек. Более актуальных данных, в том числе за 2026 год, не публиковалось.

Александр Шумский считает, что речь идет о «революции» при рассмотрении тяжких ДТП. «Уворачиваться от столкновения теперь можно, даже если это повлекло другое нарушение, например, выезд на встречную полосу или даже ДТП»,— говорит он. Все-таки не совсем корректно на этом основании говорить, что МВД именно «разрешило уворачиваться» от аварий, обращает внимание капитан ГИБДД в отставке и основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «Каждый случай индивидуально будет рассматриваться на основании экспертизы. Следователь оценит, какие последствия были бы хуже — от нарушения или соблюдения ПДД,— поясняет он.— И далеко не всегда нарушения вызваны крайней необходимостью». Валентин Ильинов приводит в пример ситуацию, когда на небольшой скорости возникает риск столкновения двух машин и водитель, чтобы избежать ДТП, выезжает на обочину и там сбивает людей.

Ключевая задача при разборе последствий аварий — правильно определить момент возникновения опасности, объяснила “Ъ” юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева.

«На практике бывает такое, что водитель выехал на перекресток по главной дороге и врезался в другую машину, которая должна была уступить. И в ней погибли люди,— говорит она.— Следователь может посчитать, что опасность возникла в тот момент, когда машина еще подъезжала к перекрестку, и водитель должен был затормозить, хотя не был обязан этого делать. То, что водитель второй машины нарушал, не учитывается». Признанные виновными в таком ДТП водители в результате не могут оспорить приговоры, и разъяснения МВД должны «выровнять ситуацию», считает Катерина Соловьева. «Скорее всего, на этот счет поступало много жалоб в адрес МВД,— считает эксперт.— Нельзя предсказать, насколько эти разъяснения на практике будут соблюдаться, но это письмо — точно первый шаг в сторону декриминализации искусственно криминализированных действий водителей».

Иван Буранов