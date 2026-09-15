США и Оман обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны обсудили способы деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщает Oman News Agency.
Марко Рубио и Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили создание условий для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, отмечает агентство.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля, после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».
Практический смысл дипломатического канала может состоять в согласовании не только общих призывов к деэскалации, но и конкретных условий компромисса. В феврале 2026 года посредники из числа ближневосточных стран, опасающиеся новой полномасштабной войны в регионе, предлагали ограничить обогащение урана в Иране до 1,5%, получить от Тегерана формальное обязательство не использовать арсенал баллистических ракет и убедить иранцев подписать с США пакт о ненападении.
Однако такой формат не гарантирует быстрого соглашения. По состоянию на конец мая 2026 года Иран и США продолжали обмениваться посланиями, но окончательное соглашение утверждено не было.