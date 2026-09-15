США и Оман обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны обсудили способы деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщает Oman News Agency.

Марко Рубио и Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили создание условий для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, отмечает агентство.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля, после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».