Курские актеры потребовали миллион за свои лица в ролике по нацпроекту «Семья»

Ленинский районный суд Курска отказал бывшим работникам Курского государственного драмтеатра имени Пушкина Кириллу и Екатерине (ранее — Шаповалова) Лавровым в их иске к театру, министерству информации и общественных коммуникаций региона, а также областному министерству культуры. Актеры заявили, что не давали разрешения на использование своих изображений в видеоролике на тему мер поддержки по нацпроекту «Семья», и потребовали компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. руб. в пользу каждого. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным картотеки суда, в своем иске Лавровы указали, что заместитель директора театра Элина Вачаева «просила их принять участие в съемке для отчета за приобретенную мебель» в рамках трудового договора. Сюжет видеоотчета, на участие в котором они выразили свое устное согласие, предполагал, что они как семейная пара «идут по улице, заходят в театр, сдают верхнюю одежду в гардероб, проходят в зрительный зал и присаживаются на новые кресла».

Однако, как впоследствии выяснилось, ролик длительностью 53 секунды получил название «Курянам рассказали о мерах поддержки по нацпроекту "Семья"», был размещен на сайте местного госСМИ, в социальных сетях и транслировался в общественных местах Курска, включая транспорт. На момент подачи иска, по сведениям Лавровых, его посмотрели свыше 25 тыс. человек. В видео рассказывалось о мерах нацпроекта, направленных на рождение ребенка, о помощи при рождении, адресных выплатах, использовании процедуры ЭКО и трудностях с зачатием.

Бывшие сотрудники театра, помимо компенсации, требовали удалить видеозапись из соцсетей и больше ее никогда не транслировать.

«Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований, так как видеоролик не преследовал цель показать частную жизнь истцов, это было частью их профессиональной деятельности, кроме того, Кирилл Александрович и Екатерина Алексеевна дали устное согласие на постановочную съемку»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Ленинский райсуд Курска принял к производству исковое заявление актера театра и кино Павла Прилучного к местному индивидуальному предпринимателю Нине Лысых. Известный по сериалам «Мажор» и «Закрытая школа» артист потребовал прекратить коммерческое использование его изображения, а также взыскать компенсацию за реализованный товар и моральный вред.

Денис Данилов