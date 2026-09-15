Организаторы Гран-при Испании пообещали переделать трассу Madring к 2027 году

Гран-при Испании, состоявшийся в минувшее воскресенье, 13 сентября, все еще остается в фокусе внимания болельщиков. Такой живучестью в инфополе гонки «Формулы-1», за исключением разве что сопровождавшихся громкими инцидентами или ставших решающими в борьбе за титул, похвастаться не могут.

Организаторы Гран-при Испании пообещали к 2027 году переделать трассу, притом что она совсем новая. Воскресная гонка была ее дебютом в «Формуле-1». С 1991 года испанский этап принимал автодром в Барселоне, но начиная с этого сезона гонка проводится в столице на трассе, получившей прозвище Madring.

Архитектор трека итальянец Ярно Дзаффелли, по его словам, ставил перед собой задачу доказать болельщикам, что «вполне реально спроектировать городскую трассу, которая была бы интересной и оставила отличные воспоминания о гонке». В реальности около 100 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах, покидали их, испытывая лишь скуку и сожаление по поводу потраченных денег и времени. Все дело в том, что на Madring практически невозможно обгонять.

Подробнее — в материале «Нас не обгонят».