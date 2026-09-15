Нас не обгонят

Гран-при Испании, состоявшийся в минувшее воскресенье, 13 сентября, все еще остается в фокусе внимания болельщиков. Такой живучестью в инфополе гонки «Формулы-1», за исключением разве что сопровождавшихся громкими инцидентами или ставших решающими в борьбе за титул, похвастаться не могут. Мадридский этап превратился в хит ввиду его невиданной унылости. Масштаб ее настолько велик, что руководство новой трассы уже пообещало экстренно приступить к ее перестройке. Неудивительно, если учесть, что за 57 кругов болельщики увидели всего четыре обгона. На фоне Гран-при Испании даже Гран-при Монако, имевший ранее статус самого скучного, кажется эталоном спортивной интриги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / Reuters Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Организаторы Гран-при Испании, который в минувшие выходные прошел в Мадриде, пообещали к 2027 году переделать трассу, притом что она совсем новая. Воскресная гонка была ее дебютом в «Формуле-1». Тут стоит отметить, что с 1991 года испанский этап принимал автодром в Барселоне, но начиная с этого сезона гонка проводится в столице на трассе, получившей прозвище Madring. Архитектор трека итальянец Ярно Дзаффелли, по его словам, ставил перед собой задачу доказать болельщикам, что «вполне реально спроектировать городскую трассу, которая была бы интересной и оставила отличные воспоминания о гонке».

В реальности около 100 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах, покидали их, испытывая лишь скуку и сожаление по поводу потраченных денег и времени. Все дело в том, что на Madring практически невозможно обгонять.

Это вроде бы удивительно для трека, на котором машины на пике разгоняются почти до 350 км/ч. Но архитектор Дзаффелли и принимавшие его работу заказчики, а также опытнейшие специалисты Международной автомобильной федерации (FIA), давшие разрешение на использование сооружения, сумели добиться невозможного. Это несмотря на то, что трасса хоть и городская, но проложена не в центре Мадрида с его плотной застройкой, а на окраине и использует как дороги общего пользования, так и маршрут вокруг экспоцентра Ifema, что неподалеку от аэропорта Барахас. То есть строителям было где развернуться.

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Лучше всего о том, насколько скучным получился Гран-при Испании, говорит статистика. FIA публикует официальные данные относительно количества обгонов по ходу того или иного этапа только время от времени. Но сообщество фанатов их довольно точно фиксирует. Так вот, в 13 гонках, состоявшихся до Гран-при Испании, в среднем за этап фиксировался 61 обгон. Речь именно об обгонах, случившихся уже после стартового отрезка, на котором важна в первую очередь скорость реакции гонщика на сигнальные огни. Чемпион тут Гран-при Китая — 101 обгон. Аутсайдер, причем традиционный, Гран-при Монако — десять. Но он никогда в принципе не воспринимался как сугубо спортивное мероприятие — это скорее большая вечеринка, на которую команды и их спонсоры могут пригласить для приятного времяпрепровождения нужных людей. А так ни на одном этапе меньше 47 обгонов зафиксировано не было.

В Мадриде же их было четыре! Это почти в шесть раз меньше, чем записал в актив Кими Антонелли на Гран-при Италии на предыдущей неделе. Лидирующий в чемпионате гонщик Mercedes на домашнем этапе стартовал с последних рядов (его оштрафовали за внеплановую замену силовой установки), что не помешало ему стать победителем, совершив по ходу этапа 25 обгонов. В Испании он тоже был первым, но не сделал ни одного чистого обгона, продвинувшись на вершину благодаря везению.

Между тем руководителей «Формулы-1» заранее предупреждали, что с мадридской трассой далеко не все в порядке.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды Red Bull сразу после того, как опробовал трек на симуляторе, заявил, что обгонять на нем нереально. Уже после гонки он пояснил, что конфигурация трассы такая неудачная, что не оставляет, несмотря на то что она, в отличие от Монако, довольно широкая, возможности выбрать альтернативную траекторию. «Все, что нужно, чтобы защититься от обгона,— ехать примерно посередине дороги»,— отметил голландец. Его поддержал и действующий обладатель титула Ландо Норрис из McLaren. «Не представляю, чтобы кто-то, просто взглянув на конфигурацию трассы, сказал: “Класс!”— заявил британец.— Тут приходится в точках потенциально возможного обгона и тормозить, и поворачивать одновременно. Это убивает всю соль гонок». Ну а гонщик Audi Габриэль Бортолето назвал Madring «унылым» и признался, что чуть было не уснул за рулем.

Градус критики таков, что директор трассы Луис Гарсия Абад пообещал все переделать. Он заявил изданию Motorsport.com, что FIA уже указала на то, какие места на треке нужно изменить. А еще он признал, что места для строительства «правильного» автодрома и вправду в избытке. Так что уже через год состоится второй дебют уже перестроенного Madring. Первая версия, похоже, стала образцом того, как не нужно проектировать гоночные трассы.

Александр Петров