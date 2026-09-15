Окно бессанкционных возможностей

Задержка с продлением персональных санкций ЕС против России поставила вопрос о возникновении временного разрыва в санкционном режиме. По мнению ряда юристов, срок действия санкций истек в полночь 15 сентября, а решение Совета ЕС о временном их продлении на неделю было опубликовано в Официальном журнале ЕС около 13:00 по центральному европейскому времени. Поскольку новое решение вступило в силу с момента публикации, это дает промежуток примерно в 13 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин допускает, что за эти 13 часов могли быть совершены действия, «основанные на межличностных отношениях и не зависящие от технических и электронных средств». Так, полагает он, перечислить средства со счета через Euroclear не получится, но лицо из санкционного списка могло теоретически въехать в любую страну ЕС, а заблокированную яхту можно было бы выпустить из порта. Также можно успеть оформить отчуждение акций компании, если удастся убедить участников сделки, что ограничения уже не действуют, рассуждает господин Гландин. По его мнению, такие действия не будут считаться нарушением санкционного режима ЕС, если в этот период предыдущие ограничения прекратили действие, а решение о продлении еще не вступило в силу: «Нет наказания за деяние, которое не было запрещено законом на момент его совершения».

Советник Altus Capital Кира Винокурова признает, что возникла правовая неопределенность в том, действовали ли первые 13 часов 15 сентября персональные санкции ЕС. Гипотетически за такой короткий срок речь могла идти не о сложных сделках, а о попытках быстро распорядиться уже замороженными активами, рассуждает госпожа Винокурова: можно было дать банку платежное поручение, попросить снять блокировку, перевести или продать ценные бумаги или иное имущество. Впрочем, она уточняет, что не считает этот промежуток полноценным «окном», так как регламент ЕС №269/2014, обязывающий замораживать активы подсанкционных лиц, продолжал действовать, поэтому «для банка или депозитария разблокировка таких активов была бы юридически рискованной».

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев считает, что «временного разрыва» в принципе не было: «Если прекращение действия акта Совета ЕС привязано к конкретной дате, оно происходит по истечении последнего часа этого дня».

Само по себе непродление решения Совета ЕС не означает «автоматической» отмены «блокирующего» регламента №269 2014, говорит старший юрист санкционной практики КА Delcredere Денис Хлопцов, поэтому, «если запрещенные регламентом операции проводились, они могут быть квалифицированы как нарушение санкционного режима ЕС». Он уточняет, что, даже если в эти 13 часов персональные санкции не действовали, продолжали действовать секторальные санкции (регламент №833/2014 продлен до 31 июля 2027 года), поэтому как минимум часть операций в любом случае оставалась запрещенной.

Подробнее о санкциях ЕС — в материале «Ъ» «Семь дней на раздумья».

Варвара Кеня, Анна Занина