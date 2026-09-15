В Кремле выступили против размещения вооружений в космосе

Власти РФ считают, что космос должен быть свободен от любого оружия, и рассчитывают на международную консолидацию в этом вопросе. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что США вывели на орбиту вооружения для контроля космического пространства. О том, что Соединенные Штаты разместили оружие в космосе, накануне объявил министр ВВС Трой Минк. Таким образом, по мнению экспертов, официально дан старт гонке вооружений в космическом пространстве.

«Мы должны обеспечивать свою готовность к противостоянию постоянно меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить наши объединенные вооруженные силы от враждебных действий противников»,— объявил 14 сентября министр ВВС США Трой Минк на конференции под Вашингтоном.

По его словам, США «крайне важно сохранять превосходство не только в воздухе, но и в космосе». «Поэтому нам пришлось принять меры, чтобы гарантировать, что, когда нам угрожают, мы сможем справиться с этой угрозой»,— добавил он.

Подробнее — в материале «Объявление космического масштаба».