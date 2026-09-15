В Кремле выступили против размещения вооружений в космосе
Власти РФ считают, что космос должен быть свободен от любого оружия, и рассчитывают на международную консолидацию в этом вопросе. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что США вывели на орбиту вооружения для контроля космического пространства. О том, что Соединенные Штаты разместили оружие в космосе, накануне объявил министр ВВС Трой Минк. Таким образом, по мнению экспертов, официально дан старт гонке вооружений в космическом пространстве.
«Мы должны обеспечивать свою готовность к противостоянию постоянно меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить наши объединенные вооруженные силы от враждебных действий противников»,— объявил 14 сентября министр ВВС США Трой Минк на конференции под Вашингтоном.
По его словам, США «крайне важно сохранять превосходство не только в воздухе, но и в космосе». «Поэтому нам пришлось принять меры, чтобы гарантировать, что, когда нам угрожают, мы сможем справиться с этой угрозой»,— добавил он.
Подробнее — в материале «Объявление космического масштаба».
Под заявленным вооружением, вероятно, имеются не кинетические средства поражения спутников, а системы радиоэлектронной борьбы и постановки помех космического базирования. Кинетическое оружие оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать, а средства радиоэлектронного воздействия позволяют влиять на работу аппаратов без физического уничтожения цели.
Договор по космосу 1967 года запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения, но иные виды оружия в нем не обозначены. Поэтому сама по себе орбитальная система радиоэлектронного воздействия не подпадает под прямо обозначенное в договоре ограничение, хотя ее появление усиливает спор о том, какие средства следует считать оружием в космосе.
Риск связан не только с формальным размещением аппаратов, но и с возможной эскалацией. Разрушительные противоспутниковые испытания уже приводили к появлению обломков, опасных для космонавтов и работающих спутников: после одного из таких испытаний в 2021 году космонавтам на МКС из-за угрозы столкновения с мусором пришлось прятаться на корабле. По данным Secure World Foundation, подобные испытания проводились 16 раз, образовав 6349 обломков, из которых 4379 остаются на орбите и представляют опасность для более чем 5500 спутников.