TMZ: сыну Роба Райнера не запросят смертную казнь по делу об убийстве родителей

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман не стал запрашивать смертную казнь для убившего родителей Ника Райнера. Надзорное ведомство при принятии решения опиралось на действующий в Калифорнии мораторий, а также отношение Роба и Мишель Райнер к этому виду наказания, утверждают источники TMZ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ник Райнер

Фото: Chris Torres / AP Ник Райнер

Фото: Chris Torres / AP

Собеседники издания говорят, что в первую очередь прокуратура приняла во внимание публичную позицию режиссера по смертной казни. Незадолго до гибели Роб Райнер похвалил Эрику Кирк, простившую Тайлера Робинсона — убийцу ее супруга Чарли Кирка, основателя консервативной организации Turning Point USA.

Кроме того, прокурор учел психологическое состояние брата и сестры Ника — Роми и Джейка Райнер. «Им пришлось бы нелегко во время вынесения приговора, если бы речь шла о казни их брата и сестры»,— объяснил источник TMZ. Еще одной причиной принятия такого решения собеседник издания назвал введенный в 2019 году калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом мораторий на смертную казнь — он запрещает приведение такого приговора в исполнение на время его срока.

Тела Роба и Мишель Райнер нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Следствие считает, что их зарезал 32-летний сын Ник. Предъявленные обвинения в двух убийствах первой степени он отверг.