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TMZ: сыну Роба Райнера не запросят смертную казнь по делу об убийстве родителей

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман не стал запрашивать смертную казнь для убившего родителей Ника Райнера. Надзорное ведомство при принятии решения опиралось на действующий в Калифорнии мораторий, а также отношение Роба и Мишель Райнер к этому виду наказания, утверждают источники TMZ.

Ник Райнер

Ник Райнер

Фото: Chris Torres / AP

Ник Райнер

Фото: Chris Torres / AP

Собеседники издания говорят, что в первую очередь прокуратура приняла во внимание публичную позицию режиссера по смертной казни. Незадолго до гибели Роб Райнер похвалил Эрику Кирк, простившую Тайлера Робинсона — убийцу ее супруга Чарли Кирка, основателя консервативной организации Turning Point USA.

Кроме того, прокурор учел психологическое состояние брата и сестры Ника — Роми и Джейка Райнер. «Им пришлось бы нелегко во время вынесения приговора, если бы речь шла о казни их брата и сестры»,— объяснил источник TMZ. Еще одной причиной принятия такого решения собеседник издания назвал введенный в 2019 году калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом мораторий на смертную казнь — он запрещает приведение такого приговора в исполнение на время его срока.

Тела Роба и Мишель Райнер нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Следствие считает, что их зарезал 32-летний сын Ник. Предъявленные обвинения в двух убийствах первой степени он отверг.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года Дональд Трамп раскритиковал Роба Райнера в соцсети Truth Social, связав его убийство с «синдромом помешательства на Трампе». После убийства Чарли Кирка в сентябре 2025 года Дональд Трамп осуждал тех, кто публиковал критические посты об убитом.

Прокуратура Юты 16 сентября 2025 года выдвинула обвинения Тайлеру Робинсону, предполагаемому убийце Чарли Кирка, в убийстве при отягчающих обстоятельствах и намеревалась добиваться смертной казни. На первом судебном заседании в сентябре 2025 года стало известно, что обвинение будет добиваться смертной казни, ссылаясь на политические мотивы преступления. 23 октября 2026 года будет определена дата начала судебного процесса с участием присяжных.

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