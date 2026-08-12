В разрезе рисков

Российские экспортеры энергетического угля могут потерять часть турецкого рынка, где заняли доминирующее положение в последние годы. Из-за рисков в Черном море местные импортеры готовятся увеличить закупки в Колумбии, ЮАР и США. Возврат на турецкий рынок может потребовать дополнительных существенных затрат, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Турецкие импортеры увеличили запросы на закупки угля из Колумбии, ЮАР и США из-за сокращения доступности российских объемов в связи с рисками для судоходства в Черном море, говорится в обзоре BigMint. Как замечают аналитики, традиционно энергетический уголь из России доминировал в турецком импорте благодаря конкурентоспособной стоимости фрахта и стабильному качеству.

В июне, по данным BigMint, Россия поставила в Турцию 2,35 млн тонн энергетического угля, что стало максимальным месячным показателем в 2026 году. Общий турецкий импорт увеличился почти на 50% к маю, до 2,6 млн тонн. Таким образом, на Россию пришлось 90% поставок.

В июле поставки к портам Черного моря сократились. Как следует из данных ОАО РЖД, перевозка угля в направлении портов юга упала на 33% к июню, до 1,6 млн тонн, но осталась больше прошлогоднего значения на 31,2%.

В марте—июне объем перевозки угля в южные порты был в диапазоне 2,2–2,4 млн тонн, данные за январь и февраль компания не раскрывала.

Поставки в направлении портов северо-запада в июле увеличились на 5,4% к июню, до 3,9 млн тонн, Дальнего Востока — на 2%, до 9,8 млн тонн.

“Ъ” направил вопросы в ОТЭКО, управляющую угольным терминалом в Тамани, а также крупным угледобывающим компаниям.

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Нестабильность российских поставок из Причерноморья спровоцировала резкий рост спроса на альтернативный высококалорийный уголь в Турции, указывает и NEFT Research в своем обзоре. «Местные энергокомпании опасаются срывов сроков доставки российских партий, забронированных на конец августа — сентябрь, что усиливает нервозность на рынке. По тем же причинам предприятия Египта и Марокко переключаются на уголь из США»,— пишут аналитики. Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев говорит, что, по сообщениям участников рынка, объявление форс-мажоров по исполнению ранее заключенных контрактов вполне вероятно, и очевидно, что турецкие импортеры в этой связи будут искать замену в Колумбии, ЮАР и США. Колумбия до 2022 года была основным экспортером угля в Турцию, добавляет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

В Sxcoal отмечают, что угольные терминалы на Черном море работают в обычном режиме, но движение судов затруднено, а из-за повышения страховых взносов некоторые судовладельцы прекратили прием новых заказов. По данным аналитиков, в сочетании с турецкими ограничениями на суда, направляющиеся в Новороссийск, сроки оформления и погрузки существенно растут. Перенаправление части поставок на Балтику с дальнейшей доставкой в Средиземноморье увеличивает логистические затраты (см. “Ъ” от 28 июля).

По данным Sxcoal, российские экспортеры в этих условиях пытались поднять цены на энергетический уголь до многолетних максимумов, однако покупатели не приняли предложений.

Согласно NEFT Research, на последней неделе июля цены на энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг в Турции выросли на 4,8%, до $113 за тонну с учетом стоимости страховки и фрахта (CIF). Цены в Турции за несколько недель поднялись на $10, до $110–112 за тонну с учетом фрахта (CFR), подтверждает господин Грачев. Но, по его словам, реализовать партии по таким ценам более вероятно за счет перенаправления находящихся в море груженых судов с изначального маршрута в Турцию.

Как отмечает Евгений Грачев, в последние годы российские экспортеры занимали большую долю на турецком рынке за счет дополнительных дисконтов и более выгодных цен. Если в этот раз турецкие потребители заместят российскую продукцию, то повторный выход на рынок, вероятно, также будет предполагать дополнительные издержки, говорит он. По словам Александра Котова, для российских угольщиков эта ситуация станет болезненным ударом, который усилит кризис в отрасли. Но, считает аналитик, полностью отказаться от российского угля в ближайшей перспективе турецкие импортеры, скорее всего, не смогут из-за ценового фактора.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина