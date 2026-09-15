Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с форвардом Леонардом на $84 млн
Американский нападающий Райан Леонард подписал восьмилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Райан Леонард
Фото: Nick Wass / AP
Соглашение вступает в силу с сезона-2027/28. По условиям договора среднегодовая зарплата 21-летнего форварда составит $10,5 млн. «Райан — молодой и талантливый игрок, которому еще предстоит пройти долгий путь до пика своей карьеры, и мы верим, что у него огромный потенциал для дальнейшего развития. Хотя для полного раскрытия его потенциала потребуется время, нас впечатлило его трудолюбие и то, как он продолжает совершенствовать свою игру»,— сказал генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
На драфте НХЛ 2023 года нападающий был выбран «Вашингтоном» под восьмым номером. За команду он дебютировал в апреле 2025 года. В 75 матчах прошлого сезона Леонард набрал 45 (20 шайб + 25 результативных передач) очков.
Для «Вашингтон Кэпиталс» соглашение означает долгосрочную нагрузку на платежную ведомость: расходы клубов на игроков в каждом сезоне ограничены потолком зарплат НХЛ. В 2024 году этот лимит составлял $88 млн, на $4,5 млн больше, чем годом ранее; тогдашнее увеличение высвободило у клубов средства для новых контрактов.
По общей стоимости договор Райана Леонарда не станет крупнейшим в истории «Вашингтон Кэпиталс». В 2008 году Александр Овечкин заключил с клубом 13-летнее соглашение на $124 млн.