Воронежская компания требует с местной предпринимательницы вернуть 118 млн долга

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Технический центр разработки и производства "Прогресс"» к индивидуальному предпринимателю (ИП) Екатерине Всеволожской. Компания намерена взыскать с ответчика 118,1 млн руб. по договору займа. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заседание назначено на 9 октября. Основной долг составляет 113 млн руб. по соглашению от 20 июня 2025-го. Еще 3,4 млн руб. истец начислил в качестве процентов за пользование средствами с 24 июня по 24 июля прошлого года. Дополнительно заявлены 1,7 млн руб. процентов за несвоевременный возврат займа — с 24 марта по 23 апреля 2026-го.

По данным Rusprofile, ООО «ТЦ “Прогресс”» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году для обработки металлов и нанесения покрытий на металлы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и единственный учредитель — Андрей Борисов. В 2021 году выручка предприятия достигла 210 млн, чистая прибыль — 6,6 млн руб. Более актуальных финансовых показателей нет. ИП Екатерина Всеволожская зарегистрирована в Воронеже в 2021 году для ведения деятельности фитнес-центров. Госпожа Всеволожская также является единственным учредителем и директором местного ООО «Центр конструирования и производства "Энергия"». Компания специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий на металлы. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году организация отработала с выручкой 22 млн, убыток составил 5,5 млн руб.

Вместе с иском «Прогресс» просил запретить регистрационные действия в отношении нежилого помещения ответчика. Суд отказал в применении этой меры, поскольку заявитель не подтвердил наличие реальной или потенциальной угрозы неисполнения будущего решения.

Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству исковое заявление местного ООО «Авилон-сервис» Владимира Комарова к региональному министерству строительства о взыскании задолженности в размере 82,9 млн руб.

Кабира Гасанова