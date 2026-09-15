Тамбовская компания требует с регионального министерства строительства 83 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству исковое заявление местного ООО «Авилон-сервис» к региональному министерству строительства о взыскании задолженности в размере 82,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подробности иска не раскрываются. Предварительное судебное заседание назначено на 12 октября.

Согласно Rusprofile, ООО «Авилон-сервис» зарегистрировано в поселке Строитель Тамбовской области в 2020 году. Основной вид деятельности — грузовые автоперевозки. Уставный капитал составляет 15 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем выступает Владимир Комаров. По итогам 2025 года выручка компании сократилась на 80,5% — с 221 млн до 43 млн руб., а чистая прибыль снизилась на 59,4% — с 2,2 млн до 906 тыс. руб.

По данным портала госзакупок, министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило с местным ООО «Авилон-сервис» контракт на подготовку проектной документации и строительство автомобильных дорог в зонах жилой застройки. Компания оказалась единственным участником открытого конкурса и получила подряд по начальной цене 87,8 млн руб.

Исполнить контракт планировалось до 30 декабря 2025 года, но он все еще остается незавершенным. К подрядчику предъявили четыре штрафа на общую сумму 40 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. каждая) за ненадлежащее выполнение условий соглашения, не связанное с нарушением сроков. Сведения об их оплате отсутствуют.

В августе стало известно, что в Тамбовской области образован департамент государственного жилищного надзора. Структура создана путем разделения регионального министерства государственного жилищного, строительного и технического контроля. Полномочия в сфере строительного и технического надзора были переданы министерству строительства под руководством Анзора Пчегатлука.

Кабира Гасанова