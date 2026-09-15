Самарский губернатор заявил о попытке ВСУ атаковать Сызрань

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Сызрань беспилотниками в ночь на 15 августа. Все БПЛА были сбиты, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями.

По словам главы региона, порядка 20 беспилотников сбили местные мобильно-огневые группы, остальные перехватили системы ПВО российской армии. Точное число летевших на город БПЛА он не назвал.

Во время прямой линии жители Самары, Сызрани и Новокуйбышевска пожаловались на закрытые убежища в многоквартирных домах. Вячеслав Федорищев в ответ заявил, что власти и государственные жилищные инспекции отвечают за то, чтобы убежища были оборудованы, «чтобы там не стояла вода, чтобы стояли лавочки, была питьевая вода». «Не все управляющие компании ответственны, но ГЖИ ведет системную работу. Недобросовестные УК теряют лицензии», — заявил губернатор (трансляцию вел телеканал «Самара 450»).

Всего в ночь на 15 августа в небе над регионом силы ПВО сбили 40 БПЛА. Вячеслав Федорищев сообщал о повреждениях на промышленном предприятии и нескольких жилых объектах. Их расположение он не уточнял.