Самарский губернатор заявил о попытке ВСУ атаковать Сызрань
Губернатор Федорищев: ПВО сбила все беспилотники при ночной атаке на Сызрань
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Сызрань беспилотниками в ночь на 15 августа. Все БПЛА были сбиты, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями.
По словам главы региона, порядка 20 беспилотников сбили местные мобильно-огневые группы, остальные перехватили системы ПВО российской армии. Точное число летевших на город БПЛА он не назвал.
Во время прямой линии жители Самары, Сызрани и Новокуйбышевска пожаловались на закрытые убежища в многоквартирных домах. Вячеслав Федорищев в ответ заявил, что власти и государственные жилищные инспекции отвечают за то, чтобы убежища были оборудованы, «чтобы там не стояла вода, чтобы стояли лавочки, была питьевая вода». «Не все управляющие компании ответственны, но ГЖИ ведет системную работу. Недобросовестные УК теряют лицензии», — заявил губернатор (трансляцию вел телеканал «Самара 450»).
Всего в ночь на 15 августа в небе над регионом силы ПВО сбили 40 БПЛА. Вячеслав Федорищев сообщал о повреждениях на промышленном предприятии и нескольких жилых объектах. Их расположение он не уточнял.
Для Сызрани нынешняя атака не выглядит изолированным эпизодом: город уже становился целью ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. 16 марта 2024 года беспилотник атаковал Сызранский НПЗ, где произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов; новые атаки на этот завод предпринимались в ноябре 2024 года, а также в феврале и марте 2025 года.
Последствия таких атак выходили за пределы повреждения промышленных объектов. В ноябре 2025 года при атаке на объекты топливно-энергетического комплекса в Сызрани погибли два человека и еще двое были ранены, а в апреле 2026 года падение беспилотника в Новокуйбышевске привело к выбитым стеклам в роддоме, хотя пострадавших не было.