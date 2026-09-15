Самарскую область атаковали более 40 беспилотников, повреждены завод и жилые дома

Самарская область подверглась атаке БПЛА. Всего над регионом сбито более 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб»,— говорится в сообщении.

В регионе вводился режим беспилотной опасности. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В настоящее время объявлен отбой режима беспилотной опасности.

Георгий Портнов