Самарскую область атаковали более 40 беспилотников, повреждены завод и жилые дома
Самарская область подверглась атаке БПЛА. Всего над регионом сбито более 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб»,— говорится в сообщении.
В регионе вводился режим беспилотной опасности. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. В настоящее время объявлен отбой режима беспилотной опасности.