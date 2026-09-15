МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Венгрии

Россия прорабатывает ответ на высылку 10 российских дипломатов из Венгрии, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Венгрия объявила о решении 8 сентября.

«Я могу сказать 100%, что ответ будет дан. Я не могу сейчас сказать, какого конкретного параметра он коснется, потому что это вопрос нашего межведомственного решения»,— сказала Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге (трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте»).

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объяснила решение выслать российских дипломатов из-за действий, «неприемлемых с точки зрения Венской конвенции». Детали не уточнялись.