Осужденному за пытки «лучшему участковому» требуют пересмотреть обвинение

Как стало известно “Ъ”, в Ивановский облсуд поступило представление прокуратуры, добивающейся ужесточения приговора полицейскому из соседней Владимирской области. Страж порядка, расследуя мелкую кражу, применил к подозреваемому целый комплекс недозволенных методов дознания, но суд пытками их так и не признал, в результате фигурант вызвавшей большой общественный резонанс истории отделался символическим сроком.

Обращаясь с представлением в апелляционную инстанцию, прокурор Ивановской области Андрей Жугин отметил, что суд первой инстанции, где он лично поддерживал обвинение, признал недоказанным применение в отношении потерпевшего пыток, в связи с чем действия осужденного были переквалифицированы с соответствующей ч. 4 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением пытки, от 4 до 12 лет заключения) УК на «обычное» превышение — от трех до десяти лет. В обоснование принятого решения суд указал на отсутствие в законе критериев, которые могли бы отнести примененное насилие к пытке. Сам же суд решил, что при нападении на потерпевшего насилие в его отношении не было продолжительным, а также отсутствовала «особая цель» в действиях полицейского.

Прокурор же обратил внимание апелляции на то, что про пытки все сказано в примечании к ст. 286 УК. Это умышленное причинение сильной боли либо физического или нравственного страдания, чтобы получить от потерпевшего или третьего лица сведения или признания. В уголовном деле и приговоре суда говорится о том, что полицейский издевался над жертвой с 22:30 до часа ночи 22 апреля этого года, используя резиновую дубинку, наручники, приемы рукопашного боя и даже зажигалку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурор настоял на пытках».