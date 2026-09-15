«Актеру-маньяку» Алексею Гасиеву в прениях запросили пожизненное лишение свободы

Пожизненное лишение свободы запросило в прениях гособвинение для Алексея Гаськова, которого в СМИ называют «актером-маньяком». Ранее судимого 51-летнего уроженца Новосибирской области обвиняют в совершении десяти убийств в столичном регионе в начале 2000-х годов и систематических изнасилованиях, в том числе собственной падчерицы. Сам Гаськов утверждал, что жертв на его счету намного больше. Маньяк заявил, что раскаялся, и сотрудничал со следствием.

В Мособлсуде 15 сентября состоялись прения сторон по делу Алексея Гаськова. Помимо десяти убийств, совершенных с особой жестокостью (п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), подсудимому вменяют в вину совершение насильственных действий сексуального характера, изнасилование несовершеннолетней, совершение развратных действий и склонение ребенка к распитию спиртного (п. «а» ч. 2 ст. 32, п. «а» ч. 2 ст. 131, ч. 5 ст. 135 и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Алексей Гаськов, прозванный в СМИ «актером-маньяком», с детства интересовался театральным искусством. Отслужив срочную в погранвойсках, поступил в Новосибирский государственный театральный институт. Однако пристрастился к алкоголю и был отчислен за пьянки и прогулы. В 2002 году уехал из родного Бердска в Москву, где сумел поступить во ВГИК на курс Эммануила Виторгана. Через полгода Гаськова из вуза опять изгнали, и вновь за пьянство.

Основные эпизоды предъявленного Гаськову обвинения связаны с серией жестоких убийств и изнасилований, совершенных в Москве и Подмосковье в июле—ноябре 2002 года. Жертвами «актера-маньяка» стали девять женщин, включая двух 17-летних студенток, и один мужчина.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Актер-маньяк'' сыграл на пожизненное».