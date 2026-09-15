Участники рынка сообщили о росте спроса бизнеса на страхование от атак БПЛА

Участники страхового рынка зафиксировали рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками БПЛА, в рамках страхования от несчастных случаев и болезней. Особенно такое страхование интересно приграничным областям и новым территориям РФ.

О росте интереса бизнеса к включению в полисы страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) военных рисков, а также последствий терактов и атак БПЛА свидетельствуют данные исследования одного из крупнейших страховых брокеров Remind (с ним ознакомился “Ъ”). Оно основано на опросе 12 ведущих страховых компаний, в том числе СОГАЗа, «АльфаСтрахования», «РЕСО-Гарантии», «Сбербанк страхования», ВСК и «Росгосстраха».

Участники страхового рынка подтверждают наличие тенденции. Риски падения обломков летательных аппаратов сегодня в фокусе, и вопрос о наличии этих рисков в продукте является чуть ли не первым, который задает клиент, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. Устойчивый рост интереса к таким продуктам отмечает замгендиректора страхового брокера Mains Леонид Екутич, в «АльфаСтраховании» говорят о росте «в несколько раз» за последний год. По оценкам руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, если в начале этого года пункт о риске прилета БПЛА в составе полиса НСиБ встречался в нескольких сотнях корпоративных договоров, то к сентябрю — в 1–3 тыс., число застрахованных лиц ориентировочно составило 100–300 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воздушное покрытие»