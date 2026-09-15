Последняя атака БПЛА на Самарскую область была нацелена на Сызрань

Вражеские беспилотники, направленные на Самарскую область во вторник, 15 сентября, были нацелены на Сызрань. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.com / sobor.syzran Фото: https: / vk.com / sobor.syzran

«Сегодня ночью противник пытался в очередной раз атаковать Сызрань. Все беспилотные аппараты были сбиты. Причем из них порядка 20 сбили наши МОГи (мобильные огневые группы.— "Ъ-Волга"). Остальное — это система ПВО Армии России»,— сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что самарский отряд противодействия беспилотникам «БАРС-Крылья» насчитывает более 1000 человек и 80 МОГов.

Утром во вторник губернатор Самарской области сообщил о том, что над регионом были сбиты более 40 беспилотников. В результате атаки были повреждены местное промышленное предприятие и жилые дома (выбиты стекла).

Георгий Портнов