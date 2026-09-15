Спрос бизнеса на страхование НСиБ растет в приграничных регионах

Основной спрос на страхование от несчастных случаев и болезней формируется со стороны компаний из регионов, где расположены производственные объекты с повышенными рисками. Об этом свидетельствуют данные Remind на фоне роста интереса бизнеса к защите сотрудников от последствий военных действий и атак БПЛА.

На приграничные и новые территории приходится заметная часть нового спроса. Половина опрошенных страховщиков оценивает долю региональных компаний в структуре нового бизнеса более чем в 50%.

Страховые компании получают заявки как на коллективное страхование сотрудников, постоянно работающих в районах с повышенными рисками, так и на отдельные программы для работников, направляющихся туда в командировки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воздушное покрытие».