Включение рисков БПЛА повышает стоимость полисов до 15%
Рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками беспилотников, приводит к увеличению стоимости корпоративных программ страхования от несчастных случаев и болезней. В среднем включение в полис рисков атак БПЛА, терроризма и диверсий повышает тариф на 10–15%, оценивает директор практики стратегического консультирования компании Neo Никита Дровосеков.
Итоговая стоимость страхования зависит от расположения предприятия, сферы его деятельности, а также характера работы сотрудников. Базовый тариф по корпоративному страхованию от несчастных случаев и болезней обычно составляет около 0,05–0,3% от страховой суммы.
Для сотрудников, которые регулярно работают или перемещаются в районах с повышенными рисками, включение защиты от атак беспилотников может существенно увеличить расходы работодателя. По оценке руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, стоимость такой программы может вырасти примерно в 1,5–3 раза.
Подробнее — в материале «Ъ» «Воздушное покрытие».
Для страхования работников от несчастных случаев сам факт травмы из-за падения дрона или его обломков может быть достаточным основанием для компенсации — после предоставления подтверждающих документов. Иная конструкция действует для рисков терроризма и диверсии: событие признается страховым случаем, только если компетентные органы квалифицировали его в документах как террористический акт или диверсию и если в полисе предусмотрены соответствующие риски; ключевым документом для выплаты служит постановление о возбуждении уголовного дела, без которого страховая компания произвести выплату не может.
Поэтому универсальная защита от любых атак не является стандартным элементом программ. В октябре 2025 года полисы, прямо покрывающие все военные риски или атаки БПЛА независимо от их квалификации, встречались не более чем в 2% случаев. Кроме того, в июле 2026 года эксперты предупреждали, что из-за ужесточения условий перестрахования примерно через два года страхование рисков терактов и диверсий, как минимум для юридических лиц, может стать проблематичным.