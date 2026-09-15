Включение рисков БПЛА повышает стоимость полисов до 15%

Рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками беспилотников, приводит к увеличению стоимости корпоративных программ страхования от несчастных случаев и болезней. В среднем включение в полис рисков атак БПЛА, терроризма и диверсий повышает тариф на 10–15%, оценивает директор практики стратегического консультирования компании Neo Никита Дровосеков.

Итоговая стоимость страхования зависит от расположения предприятия, сферы его деятельности, а также характера работы сотрудников. Базовый тариф по корпоративному страхованию от несчастных случаев и болезней обычно составляет около 0,05–0,3% от страховой суммы.

Для сотрудников, которые регулярно работают или перемещаются в районах с повышенными рисками, включение защиты от атак беспилотников может существенно увеличить расходы работодателя. По оценке руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, стоимость такой программы может вырасти примерно в 1,5–3 раза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воздушное покрытие».