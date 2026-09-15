Минцифры: МТС смог запустить 5G в новых частотах из-за временного разрешения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для абонента такой запуск означает не появление полноценной коммерческой сети, а возможность бесплатного подключения в ограниченных пилотных зонах на период действия временного разрешения. Платный массовый сервис из этого разрешения не следует: его задача — апробировать работу сети в новом диапазоне до 1 августа 2027 года.

Практическое ограничение связано с оборудованием. На 15 сентября 2026 года в России не было отечественных базовых станций 5G, доступных для коммерческой эксплуатации: «Иртея» (50% у МТС) рассчитывала поставить первые сотни устройств в начале 2027 года, а серийный выпуск Yadro также был запланирован на 2027 год. Поэтому пилотный режим отделяет проверку технологии от развертывания сети на оборудовании, готовом для коммерческой эксплуатации.

Для операторов «большой четверки» установлен отдельный ориентир: запустить услуги 5G в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года. Затем покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц должно поэтапно разворачиваться в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2031 года.