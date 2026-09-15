Минцифры: МТС смог запустить 5G в новых частотах из-за временного разрешения
В Минцифры объяснили «Ъ», что МТС располагает разрешением лишь на создание пилотных зон 5G без взимания платы с абонентов в диапазоне 4,9 ГГц. Оно действует до 1 августа 2027 года. Ранее оператор единственный из «большой четверки» объявил о запуске сети пятого поколения в этом диапазоне.
При этом власти ранее обязали операторов использовать на новых частотах только отечественное оборудование. По данным источника «Ъ» на телекоммуникационном рынке, в пилотных зонах МТС использует иностранное оборудование. Источник считает, что называть такой запуск полноценным некорректно, а действующие разрешения позволяют оператору проводить пилотные испытания, но не оказывать абонентам коммерческие услуги.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ждите следующей серии».
Для абонента такой запуск означает не появление полноценной коммерческой сети, а возможность бесплатного подключения в ограниченных пилотных зонах на период действия временного разрешения. Платный массовый сервис из этого разрешения не следует: его задача — апробировать работу сети в новом диапазоне до 1 августа 2027 года.
Практическое ограничение связано с оборудованием. На 15 сентября 2026 года в России не было отечественных базовых станций 5G, доступных для коммерческой эксплуатации: «Иртея» (50% у МТС) рассчитывала поставить первые сотни устройств в начале 2027 года, а серийный выпуск Yadro также был запланирован на 2027 год. Поэтому пилотный режим отделяет проверку технологии от развертывания сети на оборудовании, готовом для коммерческой эксплуатации.
Для операторов «большой четверки» установлен отдельный ориентир: запустить услуги 5G в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года. Затем покрытие в диапазоне 4,63–4,99 ГГц должно поэтапно разворачиваться в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2031 года.