В России доля приговоров за приобретение мефедрона и альфа-PVP выросла до 50%

В России изменилось потребление наркотиков, следует из анализа приговоров за 2010—2025 годы по статье о незаконном приобретении без цели сбыта (ч. 1. ст. 228 УК), который провели аналитики проекта «Если быть точным». Доля приговоров, в которых говорилось об изъятии опиоидов (героина) снизилась с 35% в 2010 году до 10% в 2025 году. Доля приговоров с изъятием синтетических катионов (в основном мефедрона и альфа-PVP) выросла с почти нулевой до примерно 50%.

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В открытой государственной статистике такие изменения почти не отражены, отмечается в исследовании «Если быть точным». Рост потребления синтетических катионов можно увидеть только по неоднозначным категориям «несколько веществ» и «другие психостимуляторы», а также по фиксируемым диагнозам психозов (частный побочный эффект потребления катионов). В 2024 году, по данным Государственного антинаркотического комитета (ГАК), психозы составляли пятую часть от всех наркотических диагнозов.

В МВД сообщили «Ъ», что структура наркопотребления в России действительно меняется в сторону синтетических наркотиков. В 2015—2025 годах, по данным ведомства, число административных правонарушений, связанных с употреблением синтетических наркотиков, выросло в 1,6 раза. Доля «синтетики» от всего числа изъятых полицией наркотиков в 2020—2025 годах выросла с 44% до 49,2%. По данным ГАК, в 2025 году общее число наркозависимых оценивалось в 364,5 тыс. человек.

Подробнее о смене структуры наркопотребления в России — в материале «Ъ» «Буйный рост нерастительного».