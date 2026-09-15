В России доля приговоров за приобретение мефедрона и альфа-PVP выросла до 50%
В России изменилось потребление наркотиков, следует из анализа приговоров за 2010—2025 годы по статье о незаконном приобретении без цели сбыта (ч. 1. ст. 228 УК), который провели аналитики проекта «Если быть точным». Доля приговоров, в которых говорилось об изъятии опиоидов (героина) снизилась с 35% в 2010 году до 10% в 2025 году. Доля приговоров с изъятием синтетических катионов (в основном мефедрона и альфа-PVP) выросла с почти нулевой до примерно 50%.
В открытой государственной статистике такие изменения почти не отражены, отмечается в исследовании «Если быть точным». Рост потребления синтетических катионов можно увидеть только по неоднозначным категориям «несколько веществ» и «другие психостимуляторы», а также по фиксируемым диагнозам психозов (частный побочный эффект потребления катионов). В 2024 году, по данным Государственного антинаркотического комитета (ГАК), психозы составляли пятую часть от всех наркотических диагнозов.
В МВД сообщили «Ъ», что структура наркопотребления в России действительно меняется в сторону синтетических наркотиков. В 2015—2025 годах, по данным ведомства, число административных правонарушений, связанных с употреблением синтетических наркотиков, выросло в 1,6 раза. Доля «синтетики» от всего числа изъятых полицией наркотиков в 2020—2025 годах выросла с 44% до 49,2%. По данным ГАК, в 2025 году общее число наркозависимых оценивалось в 364,5 тыс. человек.
Подробнее о смене структуры наркопотребления в России — в материале «Ъ» «Буйный рост нерастительного».
Судебная выборка показывает не только число дел, но и конкретное вещество, указанное в приговоре, поэтому она быстрее фиксирует замену опиоидов синтетическими стимуляторами. Официальный учет часть таких случаев относит к широким рубрикам вроде «других» или не указанных в справочниках веществ, из-за чего сдвиг в нем виден хуже.
Разрыв показателей заметен по данным за 2017–2020 годы: доля потребителей синтетических наркотиков выросла с 13% до 17%, а доля потребителей веществ, не указанных в справочниках, — с 45% до 54%. Кроме того, с 2010 по 2024 год число граждан, зависимых от неизвестных психоактивных стимуляторов, выросло более чем в 5,5 раза — с 4,24 тыс. до 23,97 тыс. человек, то есть часть изменений фиксируется не по названию конкретного наркотика, а по неопределенной категории.
Распространению синтетики способствуют два фактора: ее относительно легко производить в кустарных условиях при наличии прекурсоров, а в период пандемии рост ее потребления связывали со срывом поставок из-за перекрытия границ, когда поставщики не смогли ввезти товар в страну. Это помогает объяснить, почему состав потребления менялся быстро, а статистика, построенная на менее точных категориях, отставала от судебных данных.