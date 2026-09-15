Буйный рост нерастительного

В РФ меняется структура наркопотребления: от героина и каннабиноидов граждане все чаще переходят на синтетические наркотики. К такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», проанализировав судебную практику. Тенденцию подтверждают в МВД: по данным полиции, число правонарушений, связанных с употреблением синтетических наркотиков, за последнее десятилетие выросло в 1,6 раза. Употребление таких веществ наносит серьезный вред психике, поясняют эксперты. Специалисты Минздрава обещают совершенствовать подходы к лечению и профилактике наркомании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Государственного антинаркотического комитета (собирает данные от Минздрава, МВД и наркологических служб), в 2025 году общее число наркозависимых оценивалось в 364,5 тыс. человек (на 3,6% меньше, чем в 2024 году), из них 218,1 тыс. имеют диагноз «синдром зависимости», а 146,4 тыс.— «пагубное употребление» (когда наркотик наносит вред здоровью и создает социальные проблемы, но привязанности еще нет). По данным Росстата, в 2015–2024 годах число пациентов с впервые выявленной наркотической зависимостью сократилось на 37%. Однако подробных данных о том, какие конкретно виды веществ чаще всего употребляют граждане, в официальных отчетах нет.

Аналитики проекта «Если быть точным» исследовали открытые данные и пришли к выводу, что сокращение наркопотребления связано с уменьшением популярности в первую очередь опиоидных наркотиков (кокаина, героина и т. д.) При этом постепенно увеличивается доля «синтетики».

Такой вывод они сделали на основе анализа нескольких десятков тысяч приговоров граждан, осужденных по ч. 1 ст. 228 УК РФ (устанавливает ответственность за хранение, изготовление или перевозку минимального веса наркотических веществ без цели их сбыта).

В 2010–2015 годах каннабиноиды упоминались в более чем 50% приговоров, начиная с 2021 года эта доля сократилась до 40% и продолжает падать.

Синтетические же катиноны (в их число входит мефедрон, эфедрон, альфа-PVP, метилон и т. д.) в 2018 году упоминались в 20% дел, в 2020 году — 35%, а сейчас — уже в половине.

Из 25,3 тыс. приговоров, вынесенных в 2024 году по ч. 1 ст. 228 УК РФ, «синтетика» упоминается в 49%. Эта же доля сохранилась и по итогам в 2025 года, посчитали в «Если быть точным», проанализировав более 21 тыс. дел.

«Они (синтетические наркотики.— “Ъ”) пришли как более дешевая, а главное — поначалу легальная альтернатива амфетаминам, кокаину и экстази,— напоминают авторы исследования.— Так же как в США и Европе, в России они не сразу оказались в списке запрещенных веществ и какое-то время продавались свободно. Но уже к 2010 году синтетические катиноны оказались под запретом».

В МВД, отвечая на запрос “Ъ”, подтвердили, что структура наркопотребления меняется в сторону синтетических веществ, причем этот процесс характерен для многих стран. Ведомство, в частности, приводит данные, согласно которым в РФ доля изъятой полицией «синтетики» (из всех видов наркотиков) за пять лет выросла с 44% до 49,2%. В 2025 году из незаконного оборота изъято 17,6 тонны синтетических наркотиков и 12,3 тонны наркотиков растительного происхождения. Вместе с этим число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением «синтетики», в 2015–2025 годах выросло в 1,6 раза. За тот же период доля потребителей синтетических наркотиков, совершивших различные наркопреступления, увеличилась с 13,6% до 21,4%.

“Ъ” обратился также за комментарием в Минздрав. Директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского при Минздраве Анатолий Сахаров отметил, что синтетические наркотики часто употребляют в сочетании с иными наркотическими средствами или психоактивными веществами, а также заверил, что наркологическая служба «учитывает структуру наркопотребления при совершенствовании подходов к лечению, профилактике и медицинской реабилитации пациентов».

Синтетические катиноны наносят серьезный вред психике, обращает внимание психолог-нарколог петербургского фонда «Гуманитарное действие» Николай Унгурян: часто развиваются тревожность и паранойя, высок риск психоза — он возникает даже при разовом употреблении и сохраняется после отказа от вещества. Кроме того, употребление катинонов, отметил господин Унгурян, повышает риски заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.

Переход на «синтетику» произошел за последние пять-шесть лет, добавляет психиатр, нарколог и главный врач клиники «Роса» Олег Пархоменко. «Марихуана была всегда, но ей на смену пришли синтетические каннабиноиды, а героинового развала, как раньше, сейчас уже не наблюдается,— говорит он.— Структура потребления действительно меняется: популяция зависимых то уменьшается, то увеличивается, но она есть, была и будет всегда. Быстрого смертельного исхода сейчас, конечно, не наблюдаем, однако список препаратов постоянно обновляется».

Полина Мотызлевская, Наталья Костарнова, Иван Буранов