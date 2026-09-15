В ЦСИ AZ/ART открылась выставка «Они были разными. Скульптура Оттепели»

Нынешняя экспозиция в ЦСИ AZ/ART (куратор — Ирина Седова, заведующая отделом скульптуры ГТГ) на первый взгляд скроена довольно просто. Она камерная — всего 44 работы: небольшое пространство каменных палат XVII века просто не позволило бы развернуть мегапроект на несколько сотен экспонатов. Зато представлены знаковые имена оттепели: от Аделаиды Пологовой и Эрнста Неизвестного до Вадима Сидура и Олега Комова. И заодно прочерчены две линии: с одной стороны, художники, шагнувшие в сторону от официоза, но избежавшие при этом радикальных жестов. А с другой — авторы, отважившиеся на эксперименты вплоть до абстракции, которая тогда еще воспринималась как нечто инородное.

Выставка показывает, как скульпторы оттепели размышляли о времени — прошлом и прежде всего настоящем, ведь современность ощущалась особенно остро, вышла на первый план. В этом смысле показателен пример Олега Комова. Его знаменитый Пушкин, облокотившийся на ограду («Белая ночь»),— на основе этой композиции был установлен памятник в Твери — меньше всего напоминает бронзового истукана. В его чуть небрежной позе есть что-то человеческое, почти живое. Но еще интереснее студенческая работа Комова «Стекло»: девушка протирает оконную раму, обозначенную тонкой бронзовой линией, только вместо стекла — пустота. В этом образе много воздуха и прозрачности, даже открытости — воплощения настроений тех лет. Недаром — напоминают создатели выставки — эта скульптура появилась в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», создавшем коллективный портрет шестидесятников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Застывшая оттепель».