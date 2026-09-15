Всемирная шахматная олимпиада начнется в Самарканде 16 сентября

16 сентября в Самарканде начинается Всемирная шахматная олимпиада. Российские сборные из-за санкций на главное в шахматах командное состязание не допущены и не смогут повысить градус его интриги, который и так неплох, особенно в мужском турнире. В нем, кажется, примерно равные шансы на успех имеют три мощные сборные — Индии, Узбекистана и США.

При попытке представить расклад в нем сразу возникает соблазн заранее посмаковать жестокую схватку между двумя сборными, созревшими после расцвета юных талантов примерно в одно и то же время, на заре текущего десятилетия. Это сборные Индии и Узбекистана.

Узбекские шахматисты выиграли олимпиаду 2022 года, индийские — 2024-го. Составы у них молодые, но без оговорок могучие. В каждой по два гроссмейстера из первой десятки рейтинга FIDE: у узбеков — Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов, у индийцев — Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси. Их партнеры — тоже элита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Острая командная доска».