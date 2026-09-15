Всемирная шахматная олимпиада начнется в Самарканде 16 сентября
16 сентября в Самарканде начинается Всемирная шахматная олимпиада. Российские сборные из-за санкций на главное в шахматах командное состязание не допущены и не смогут повысить градус его интриги, который и так неплох, особенно в мужском турнире. В нем, кажется, примерно равные шансы на успех имеют три мощные сборные — Индии, Узбекистана и США.
При попытке представить расклад в нем сразу возникает соблазн заранее посмаковать жестокую схватку между двумя сборными, созревшими после расцвета юных талантов примерно в одно и то же время, на заре текущего десятилетия. Это сборные Индии и Узбекистана.
Узбекские шахматисты выиграли олимпиаду 2022 года, индийские — 2024-го. Составы у них молодые, но без оговорок могучие. В каждой по два гроссмейстера из первой десятки рейтинга FIDE: у узбеков — Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов, у индийцев — Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси. Их партнеры — тоже элита.
Подробнее — в материале «Ъ» «Острая командная доска».
Показатель силы индийской сборной — не только наличие сильных лидеров, но и результат последней олимпиады. В Будапеште в 2024 году она набрала 21 очко, одержав десять побед в 11 турах и единственный раз сыграв вничью с Узбекистаном; отрыв от ближайших преследователей составил четыре очка. Такой результат стал рекордным для олимпийского формата, внедренного в 2008 году.
Предыстория нынешнего состава восходит к олимпиаде 2022 года в Ченнае, где Гукеш Доммараджу выступал за вторую сборную Индии на первой доске. Он набрал 9 очков из 11 возможных и начал турнир с восьми побед подряд — результат, который показывает, насколько быстро индийская шахматная школа смогла выдвинуть молодых игроков на уровень борьбы с сильнейшими соперниками.