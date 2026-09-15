Запуск 5G компанией МТС в новом диапазоне оказался тестовым

Единственный запуск 5G на новых частотах в России компанией МТС произошел в пилотных зонах на иностранном оборудовании. Это стало возможно благодаря старому решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое продолжает действовать. Оставшиеся операторы связи пока используют старые частоты, так как на рынке нет серийных отечественных базовых станций для 5G.

В Минцифры “Ъ” объяснили, что у МТС есть разрешение только на создание пилотных зон в этом диапазоне без взимания платы с абонентов, которое действует до 1 августа 2027 года. «Согласно решению ГКРЧ от 25 июля 2019 года, в рамках этого разрешения оператор может тестировать оборудование 5G и отрабатывать различные технические решения без взимания платы с абонентов»,— говорят в министерстве.

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